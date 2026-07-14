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Федерер нашел причину доминирования Синнера и Алькараса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер считает, что современные условия на кортах способствуют доминированию Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

По мнению швейцарца, различия между покрытиями стали слишком незначительными, из-за чего игрокам нового поколения не приходится адаптироваться к разным стилям игры.

— Это нужно менять. Сейчас на всех покрытиях одинаковая скорость кортов и мячей. Так не должно быть, такого никогда не было раньше. Это очень удобно для Синнера с Алькарасом, не правда ли? Они играют в одном ритме всегда, только его они и совершенствуют. Им сейчас не нужно подстраиваться под грунт на «Ролан Гаррос» и траву на Уимблдоне.

Помните, как было раньше? Были грунтовые специалисты, как Рафаэль Надаль. Они превосходили всех на грунте. А были специалисты по травяному покрытию. И всегда это были разные люди, потому все покрытия сильно отличались по скорости кортов, по отскоку мяча. Организаторы специально делают это. Вы заметили отличие кортов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне? Ну, кроме того, что один корт был оранжевым, а другой — зеленым, — сказал Федерер в подкасте Served Podcast.

На минувших выходных Янник Синнер стал победителем Уимблдона. В начале года испанец Карлос Алькарас завоевал титул на Открытом чемпионате Австралии.


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