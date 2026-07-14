Федерер нашел причину доминирования Синнера и Алькараса

— Это нужно менять. Сейчас на всех покрытиях одинаковая скорость кортов и мячей. Так не должно быть, такого никогда не было раньше. Это очень удобно для Синнера с Алькарасом, не правда ли? Они играют в одном ритме всегда, только его они и совершенствуют. Им сейчас не нужно подстраиваться под грунт на «Ролан Гаррос» и траву на Уимблдоне.



Помните, как было раньше? Были грунтовые специалисты, как Рафаэль Надаль. Они превосходили всех на грунте. А были специалисты по травяному покрытию. И всегда это были разные люди, потому все покрытия сильно отличались по скорости кортов, по отскоку мяча. Организаторы специально делают это. Вы заметили отличие кортов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне? Ну, кроме того, что один корт был оранжевым, а другой — зеленым, — сказал Федерер в подкасте Served Podcast.