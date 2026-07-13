Бренд El Capulco 0.0 провел первый чемпионат по серфингу

«Серфинг — это не только соревнования, но и особая среда, которая объединяет людей вокруг воды, движения и общего образа жизни. Мы рады, что бренд El Capulco 0.0 становится частью этой экосистемы и вместе с нами развивает серфинг в России. Для нас также ценно, что мероприятие реализуется командой, которая не просто поддерживает серфинг как спортивное направление, но и разделяет ценности нашего сообщества», — подчеркнула Ольга Зайцева, генеральный директор Российской федерации серфинга.