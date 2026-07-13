Бренд El Capulco 0.0 провел первый чемпионат по серфингу

Бренд El Capulco 0.0 выступил титульным партнером Чемпионата Московской области по серфингу, которое проводится под эгидой Московского областного отделения Российской федерации серфинга.
В рамках чемпионата прошли соревнования в дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским» а также специальные активности от бренда и церемония награждения победителей. Гости мероприятия провели день в атмосфере спорта, отдыха и летнего настроения.
Чемпионат московской области по серфингу стал одним из ключевых проектов El Capulco 0.0, направленных на развитие спортивной культуры и популяризацию активного образа жизни. Бренд вдохновлен атмосферой вечного лета, пляжного отдыха и свободой движения. Поддерживая эти ценности, событие объединило спортивную программу и возможность ближе познакомиться с миром серфинга — его представителями, их ценностями и образом жизни.
«Бренд El Capulco 0.0 уже прочно ассоциируется у потребителей с летом и активным отдыхом. Поэтому для нас важно воплощать эти ценности в реальных проектах. Первый собственный чемпионат по серфингу — один из таких шагов. Мы хотим поддерживать развитие спорта в России, создавать новые возможности для объединения серферского сообщества и вдохновлять все больше людей открывать для себя этот вид спорта», — отметил Максим Попов, директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям компании «Напитки Вместе».
Чемпионат продолжил стратегическое сотрудничество El Capulco 0.0 с Российской федерацией серфинга. В основе партнерства — общий взгляд на культуру, которая объединяет людей вокруг движения, воды и новых форм досуга. Вместе бренд и федерация работают над тем, чтобы поддерживать интерес к серфингу, развивать спортивные инициативы и расширять возможности для тех, кто уже увлечен этим видом спорта, и тех, кто только с ним знакомится.
«Серфинг — это не только соревнования, но и особая среда, которая объединяет людей вокруг воды, движения и общего образа жизни. Мы рады, что бренд El Capulco 0.0 становится частью этой экосистемы и вместе с нами развивает серфинг в России. Для нас также ценно, что мероприятие реализуется командой, которая не просто поддерживает серфинг как спортивное направление, но и разделяет ценности нашего сообщества», — подчеркнула Ольга Зайцева, генеральный директор Российской федерации серфинга.
Летняя программа сотрудничества включает сразу несколько крупных событий. В начале июня при поддержке бренда в Ялте прошли соревнования «Кубок Тавриды», а уже 18 июля El Capulco 0.0 станет партнером всероссийских соревнований и фестиваля Surf Cup на пляже «Рублёво».
Информационный партнёр мероприятия — Спорт Mail.