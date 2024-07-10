Джерри Хьюз подписал контракт с «Хьюстоном». В августе защитнику исполнится 36 лет
Ди-энд Джерри Хьюз продлил контракт с «Хьюстон Тексанс» на год и проведет в НФЛ свой 15-й сезон.
Ди-энд Джерри Хьюз продлил контракт с «Хьюстон Тексанс» на год и проведет в НФЛ свой 15-й сезон.
Хьюз провел в «Тексанс» два предыдущих сезона. В 2022 году он сыграл в 16 матчах стартового состава, в прошлом был игроком ротации и выходил в старте лишь дважды.
В прошлом сезоне Хьюз совершил 3 сэка, в позапрошлом — 9.
35-летний Хьюз за карьеру совершил 70 сэков. Помимо «Тексанс» он выступал за «Индианаполис Колтс» и «Баффало Биллс».
В сезоне-2024 Хьюз будет подменять в линии защиты Уилла Андерсона и Дэнилла Хантера.