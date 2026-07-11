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«Вашингтон» подпишет контракт с корнербеком Расулом Дагласом

Свободный агент Расул Даглас подпишет однолетний контракт с «Вашингтон Коммандерс» на сумму до $3,8 млн. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Источник: Спортс‘’

30-летний корнербек в прошлом сезоне выступал за «Майами Долфинс». После сокращения состава до 53 игроков он присоединился к команде и провел 15 матчей, постепенно закрепившись в роли основного корнербека.

В сезоне-2025 Даглас пропустил две игры из-за травм стопы и голеностопа, но после возвращения сделал перехваты в двух матчах подряд. Всего в его активе 13 сбитых передач, 54 допущенных приема на 515 ярдов и три пропущенных тачдауна. В 14-м туре он был признан лучшим защитником недели в Американской конференции.

За девять сезонов в НФЛ Даглас провел 93 матча в стартовом составе за «Филадельфия Иглс», «Каролина Пэнтерс», «Грин-Бэй Пэкерс», «Баффало Биллс» и «Майами». На его счету 21 перехват за карьеру.