«Вашингтон» подпишет контракт с корнербеком Расулом Дагласом

В сезоне-2025 Даглас пропустил две игры из-за травм стопы и голеностопа, но после возвращения сделал перехваты в двух матчах подряд. Всего в его активе 13 сбитых передач, 54 допущенных приема на 515 ярдов и три пропущенных тачдауна. В 14-м туре он был признан лучшим защитником недели в Американской конференции.