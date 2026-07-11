Террион Арнолд стал свободным агентом после прохождения через драфт отказов

По информации ESPN, несмотря на уголовное дело, представители нескольких команд выразили готовность встретиться с 23-летним игроком и обсудить возможность подписания контракта.
Арнолд был освобожден под залог в размере $1 млн после ареста по обвинениям в вооруженном ограблении и похищении человека. До суда он обязан находиться по месту жительства во Флориде, за исключением поездок, связанных с выступлениями за клуб НФЛ, тренировками, судебными заседаниями или встречами с адвокатами. Также ему запрещено контактировать с другими обвиняемыми и свидетелями по делу.
По версии следствия, Арнолд организовал похищение и избиение трех мужчин, которых ошибочно подозревал в краже предметов роскоши и $100 тысяч наличными из арендованного дома. Сам футболист свою вину отрицает. До отчисления из «Детройта» он считался основным кандидатом на место стартового корнербека.