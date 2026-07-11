Террион Арнолд стал свободным агентом после прохождения через драфт отказов

Арнолд был освобожден под залог в размере $1 млн после ареста по обвинениям в вооруженном ограблении и похищении человека. До суда он обязан находиться по месту жительства во Флориде, за исключением поездок, связанных с выступлениями за клуб НФЛ, тренировками, судебными заседаниями или встречами с адвокатами. Также ему запрещено контактировать с другими обвиняемыми и свидетелями по делу.