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Террион Арнолд стал свободным агентом после прохождения через драфт отказов

Бывший корнербек «Детройт Лайонс» Террион Арнолд прошел через драфт отказов, не заинтересовав ни один из клубов НФЛ, и стал свободным агентом.

Источник: Спортс‘’

По информации ESPN, несмотря на уголовное дело, представители нескольких команд выразили готовность встретиться с 23-летним игроком и обсудить возможность подписания контракта.

Арнолд был освобожден под залог в размере $1 млн после ареста по обвинениям в вооруженном ограблении и похищении человека. До суда он обязан находиться по месту жительства во Флориде, за исключением поездок, связанных с выступлениями за клуб НФЛ, тренировками, судебными заседаниями или встречами с адвокатами. Также ему запрещено контактировать с другими обвиняемыми и свидетелями по делу.

По версии следствия, Арнолд организовал похищение и избиение трех мужчин, которых ошибочно подозревал в краже предметов роскоши и $100 тысяч наличными из арендованного дома. Сам футболист свою вину отрицает. До отчисления из «Детройта» он считался основным кандидатом на место стартового корнербека.