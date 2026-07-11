Бывшего тренера университета Бакнелл обвинили в дедовщине после гибели футболиста

Дики потерял сознание во время первой тренировки с командой в июле 2024 года и спустя два дня скончался в больнице. По версии прокуратуры, Калбис заставил новичков выполнить 100 упражнений «упал — отжался», а затем удерживать планку, несмотря на то, что другие тренеры предупреждали о небезопасности такой нагрузки. Следствие утверждает, что футболист явно испытывал серьезные проблемы, однако медицинскую помощь вызвали только после того, как он потерял сознание.