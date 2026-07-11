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Бывшего тренера университета Бакнелл обвинили в дедовщине после гибели футболиста

Бывшему тренеру по физподготовке университета Бакнелл Марку Калбису предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, создании угрозы жизни и дедовщине после смерти 18-летнего игрока команды по американскому футболу Кэлвина «Си Джея» Дики.

Источник: Спортс‘’

Дики потерял сознание во время первой тренировки с командой в июле 2024 года и спустя два дня скончался в больнице. По версии прокуратуры, Калбис заставил новичков выполнить 100 упражнений «упал — отжался», а затем удерживать планку, несмотря на то, что другие тренеры предупреждали о небезопасности такой нагрузки. Следствие утверждает, что футболист явно испытывал серьезные проблемы, однако медицинскую помощь вызвали только после того, как он потерял сознание.

Как сообщили власти Пенсильвании, у Дики была особенность крови, которая значительно повышала риск тяжелых осложнений при чрезмерных физических нагрузках. По словам прокурора Дэйва Сандея, тренер знал об этом диагнозе и прошел обучение по правилам НСАА, запрещающим подобные практики, однако проигнорировал эту информацию.

Адвокат Калбиса заявил, что его подзащитный не несет ответственности за смерть спортсмена, а программа подготовки соответствовала принятым стандартам. Родители погибшего ранее подали гражданский иск против университета, обвинив его в халатности и неспособности обеспечить безопасность сына.