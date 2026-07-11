«Индианаполис» включит Адама Винатьери в Кольцо славы клуба

Хотя Винатьери больше известен по выступлениям за «Нью-Ингленд Пэтриотс», где его точные удары на последних секундах принесли команде победы в Супербоулах XXXVI и XXXVIII, после перехода в «Индианаполис» в качестве свободного агента в 2006 году он также сыграл ключевую роль в чемпионском сезоне «Колтс». В том плей-офф кикер реализовал 14 филд-голов, включая пять в дивизионном раунде против «Балтимор Рейвенс» и три — в победном Супербоуле XLI против «Чикаго Беарс».