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«Индианаполис» включит Адама Винатьери в Кольцо славы клуба

«Индианаполис Колтс» объявили, что бывший кикер Адам Винатьери будет включен в Кольцо славы клуба. Торжественная церемония состоится 18 октября во время домашнего матча против «Теннесси Тайтенс».

Источник: Спортс‘’

Винатьери станет 21-м человеком в истории клуба, удостоенным этой чести. В августе он также будет включен в Зал славы профессионального футбола.

Хотя Винатьери больше известен по выступлениям за «Нью-Ингленд Пэтриотс», где его точные удары на последних секундах принесли команде победы в Супербоулах XXXVI и XXXVIII, после перехода в «Индианаполис» в качестве свободного агента в 2006 году он также сыграл ключевую роль в чемпионском сезоне «Колтс». В том плей-офф кикер реализовал 14 филд-голов, включая пять в дивизионном раунде против «Балтимор Рейвенс» и три — в победном Супербоуле XLI против «Чикаго Беарс».

Адаму принадлежат рекорды НФЛ по количеству набранных очков (2673) и реализованных филд-голов (599). Кроме того, он установил рекорд лиги, реализовав 44 филд-гола подряд в сезонах 2015−2016.