Бостонский университет установил, что игроки НФЛ почти в четыре раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний

По словам руководителя исследования Дэниела Данешвара, это наиболее убедительное на сегодняшний день доказательство того, что профессиональные футболисты сталкиваются с существенно повышенным риском смерти от деменции и болезни Паркинсона. В исследовании были проанализированы данные почти 20 тысяч игроков, хотя бы один раз выходивших на поле в матче НФЛ.