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Бостонский университет установил, что игроки НФЛ почти в четыре раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний

Новое исследование, проведенное специалистами Mass General Brigham, Бостонского университета и фонда Concussion & CTE Foundation, показало, что бывшие игроки НФЛ почти в четыре раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, чем население в целом.

Источник: Спортс‘’

По словам руководителя исследования Дэниела Данешвара, это наиболее убедительное на сегодняшний день доказательство того, что профессиональные футболисты сталкиваются с существенно повышенным риском смерти от деменции и болезни Паркинсона. В исследовании были проанализированы данные почти 20 тысяч игроков, хотя бы один раз выходивших на поле в матче НФЛ.

Авторы работы отмечают, что к нейродегенеративным заболеваниям относятся боковой амиотрофический склероз (БАС), болезнь Паркинсона и различные формы деменции. Также выяснилось, что футболисты, проведшие в НФЛ пять сезонов и более, почти в два раза чаще умирали от таких заболеваний, чем игроки с более короткой карьерой.

При этом исследование показало, что в среднем бывшие игроки НФЛ живут дольше, чем население в целом. По мнению ученых, этому способствуют факторы, которые помогают спортсменам добраться до профессионального уровня: хорошая физическая подготовка, дисциплина, более низкий уровень курения и меньшее число тяжелых заболеваний в молодом возрасте.