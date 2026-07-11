Том Брэди: «Ресиверы — это как “Отчаянные домохозяйки” в мире НФЛ»

«Это единственная позиция в нападении, которая требует столько дополнительного внимания. Бегущие регулярно получают мяч, игроки линии участвуют в каждом розыгрыше, тайт-энды тоже постоянно вовлечены в игру. А ресиверы могут стоять в 25 ярдах от мяча, разговаривать с корнербеком и думать: “Я пробежал маршрут изо всех сил, но мне не бросили”. Им сложно сохранять концентрацию, когда они не получают мяч. Поэтому они очень легко расстраиваются», — сказал Брэди в подкасте New Heights.