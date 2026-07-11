Том Брэди: «Ресиверы — это как “Отчаянные домохозяйки” в мире НФЛ»

«Это единственная позиция в нападении, которая требует столько дополнительного внимания. Бегущие регулярно получают мяч, игроки линии участвуют в каждом розыгрыше, тайт-энды тоже постоянно вовлечены в игру. А ресиверы могут стоять в 25 ярдах от мяча, разговаривать с корнербеком и думать: “Я пробежал маршрут изо всех сил, но мне не бросили”. Им сложно сохранять концентрацию, когда они не получают мяч. Поэтому они очень легко расстраиваются», — сказал Брэди в подкасте New Heights.
Семикратный победитель Супербоула отметил, что за годы в НФЛ видел один и тот же сценарий снова и снова. «Каждое межсезонье одно и то же. Кого-то арестовали, кого-то отчислили, кого-то обменяли, какой-то ресивер недоволен. Это как “Отчаянные домохозяйки” в мире НФЛ», — пошутил Брэди.
По мнению Брэди, задача тренеров и квотербеков — помочь ресиверам спокойнее воспринимать перепады в количестве передач. «Нельзя быть самым счастливым человеком в мире после 11 приемов и самым несчастным после трех. Нужно смотреть на сезон в целом. Иногда ты поймаешь три мяча, иногда — одиннадцать. Главное — сохранять стабильность», — считает бывший квотербек.