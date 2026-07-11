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Трэвис Хантер должен полностью восстановиться к открытию тренировочных сборов «Джексонвилла»

Универсальный игрок «Джексонвилл Джегуарс» Трэвис Хантер, как ожидается, будет полностью готов к началу тренировочного лагеря, который стартует 28 июля.

Источник: Спортс‘’

В октябре прошлого года Хантер получил разрыв латеральной коллатеральной связки правого колена на тренировке. В ноябре он перенес операцию, которую совместно провели врач «Даллас Каубойс» Дэн Купер и врач «Джексонвилла» Кевин Каплан.

По информации NFL Network, во время тренировок Хантер уже развивает скорость свыше 20 миль в час (32 км/ч), что является лучшим показателем в его карьере.

В дебютном сезоне Хантер успел провести семь матчей до получения травмы. Он сыграл 324 снэпа в нападении и 162 — в защите, сделав 28 приемов на 298 ярдов и один тачдаун, а также записав на свой счет 15 захватов. Ожидается, что в новом сезоне он будет чаще выходить на поле в роли корнербека, поскольку «Джексонвилл» нуждается в усилении этой позиции.