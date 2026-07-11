Трэвис Хантер должен полностью восстановиться к открытию тренировочных сборов «Джексонвилла»

В дебютном сезоне Хантер успел провести семь матчей до получения травмы. Он сыграл 324 снэпа в нападении и 162 — в защите, сделав 28 приемов на 298 ярдов и один тачдаун, а также записав на свой счет 15 захватов. Ожидается, что в новом сезоне он будет чаще выходить на поле в роли корнербека, поскольку «Джексонвилл» нуждается в усилении этой позиции.