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«Вашингтон» выведет из обращения 44-й номер Джона Риггинса

«Вашингтон Коммандерс» объявили, что выведут из обращения 44-й номер, под которым выступал член Зала славы профессионального футбола Джон Риггинс. Он станет седьмым игроком в истории клуба, удостоенным этой чести.

Источник: Спортс‘’

«Вашингтон Коммандерс» объявили, что выведут из обращения 44-й номер, под которым выступал член Зала славы профессионального футбола Джон Риггинс. Он станет седьмым игроком в истории клуба, удостоенным этой чести. Церемония состоится 8 ноября во время матча против «Лос-Анджелес Рэмс».

Риггинс играл за «Вашингтон» с 1976 по 1985 год и остается лучшим раннинбеком в истории клуба по количеству ярдов на выносе (7742). Он также занимает второе место по общему числу тачдаунов (85) и первое — по выносным тачдаунам (79).

Прозванный «Дизелем», Риггинс помог «Вашингтону» завоевать первый Супербоул в истории клуба после сезона-1982. В победном матче против «Майами Долфинс» он набрал 166 ярдов на выносе, был признан самым ценным игроком встречи и занес решающий тачдаун на 43 ярда. За тот плей-офф Риггинс установил рекорд НФЛ, набрав 610 ярдов на выносе.

В 1992 году Риггинс был включен в Зал славы профессионального футбола. За карьеру, которая также включала пять сезонов в составе «Нью-Йорк Джетс», он набрал 11 352 ярда на выносе и занес 104 тачдауна.