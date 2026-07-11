«Вашингтон» выведет из обращения 44-й номер Джона Риггинса

Риггинс играл за «Вашингтон» с 1976 по 1985 год и остается лучшим раннинбеком в истории клуба по количеству ярдов на выносе (7742). Он также занимает второе место по общему числу тачдаунов (85) и первое — по выносным тачдаунам (79).