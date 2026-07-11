В борьбе за покупку «Сиэтл Сихокс» осталось две группы инвесторов

Одну группу возглавляют миноритарный владелец «Бостон Селтикс» Адитья Миттал и бывший управляющий клуба Уик Грусбек. Вторую — миноритарный инвестор «Сан-Франциско Фотинайнерс» Винод Хосла.
По данным издания, в состав одной из групп также входит как минимум один бывший игрок «Сихокс», однако его имя пока не раскрывается. Ранее из числа претендентов выбыл канадский миллиардер Стив Апостолопулос. Сообщается также, что интерес к покупке проявлял Тодд Боули, но он больше не участвует в процессе.
Представители фонда Пола Аллена, который занимается продажей клуба, заявили, что пока не готовы комментировать ход сделки. По прежним оценкам, стоимость «Сиэтла» может составить от $9 млрд до $11 млрд, что станет рекордной суммой в истории НФЛ.