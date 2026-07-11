В борьбе за покупку «Сиэтл Сихокс» осталось две группы инвесторов

По данным издания, в состав одной из групп также входит как минимум один бывший игрок «Сихокс», однако его имя пока не раскрывается. Ранее из числа претендентов выбыл канадский миллиардер Стив Апостолопулос. Сообщается также, что интерес к покупке проявлял Тодд Боули, но он больше не участвует в процессе.