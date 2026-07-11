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Тренеру «Сиэтла» помог победить «Пэтриотс» в Супербоуле человек «с конфликтом интересов». Возможно, это был Том Брэди

Главный тренер «Сиэтл Сихокс» Майк Макдоналд рассказал, что перед Супербоулом LX получил совет от человека, которого не стал называть, отметив лишь, что у него был «конфликт интересов».

Источник: Спортс‘’

«Мы разговаривали с Джоном Харбо. Он очень помог. Еще был один человек, который тоже сильно нам помог, но, наверное, не могу назвать его имя, потому что у него был конфликт интересов», — сказал Макдоналд в эфире шоу Дэна Патрика.

Когда ведущий предположил, что речь идет о Билле Беличике, Макдоналд дал понять, что это не он.

Как отмечает NBC Sports, одним из наиболее вероятных кандидатов может быть Том Брэди. Макдоналд использовал формулировку «конфликт интересов» — этот термин в последние годы регулярно употребляется в отношении самого Брэди из-за того, что он одновременно является телекомментатором Fox и миноритарным владельцем «Лас-Вегас Рейдерс».

Кроме того, после Супербоула Брэди обменялся сообщениями с Макдоналдом. Тогда главный тренер «Сихокс» в шутку поблагодарил его за то, что «Рейдерс» забрали координатора нападения Клинта Кьюбиака на должность главного тренера в «Лас-Вегасе». Брэди мог быть заинтересован в том, чтобы Кьюбиак пришел в «Рейдерс» уже в статусе чемпиона Супербоула.

Еще одна возможная причина «конфликта интересов» — особые отношения Брэди с «Нью-Ингленд Пэтриотс». Он выиграл с клубом шесть Супербоулов и остается главной легендой франшизы. При этом некоторые американские журналисты ранее сообщали, что Брэди предпочел бы приобрести долю именно в «Пэтриотс», однако владелец клуба Роберт Крафт не предложил ему тех условий, на которых Марк Дэвис впоследствии продал ему долю в «Рейдерс».