Тренеру «Сиэтла» помог победить «Пэтриотс» в Супербоуле человек «с конфликтом интересов». Возможно, это был Том Брэди

«Мы разговаривали с Джоном Харбо. Он очень помог. Еще был один человек, который тоже сильно нам помог, но, наверное, не могу назвать его имя, потому что у него был конфликт интересов», — сказал Макдоналд в эфире шоу Дэна Патрика.
Когда ведущий предположил, что речь идет о Билле Беличике, Макдоналд дал понять, что это не он.
Как отмечает NBC Sports, одним из наиболее вероятных кандидатов может быть Том Брэди. Макдоналд использовал формулировку «конфликт интересов» — этот термин в последние годы регулярно употребляется в отношении самого Брэди из-за того, что он одновременно является телекомментатором Fox и миноритарным владельцем «Лас-Вегас Рейдерс».
Кроме того, после Супербоула Брэди обменялся сообщениями с Макдоналдом. Тогда главный тренер «Сихокс» в шутку поблагодарил его за то, что «Рейдерс» забрали координатора нападения Клинта Кьюбиака на должность главного тренера в «Лас-Вегасе». Брэди мог быть заинтересован в том, чтобы Кьюбиак пришел в «Рейдерс» уже в статусе чемпиона Супербоула.
Еще одна возможная причина «конфликта интересов» — особые отношения Брэди с «Нью-Ингленд Пэтриотс». Он выиграл с клубом шесть Супербоулов и остается главной легендой франшизы. При этом некоторые американские журналисты ранее сообщали, что Брэди предпочел бы приобрести долю именно в «Пэтриотс», однако владелец клуба Роберт Крафт не предложил ему тех условий, на которых Марк Дэвис впоследствии продал ему долю в «Рейдерс».