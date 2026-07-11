Тренеру «Сиэтла» помог победить «Пэтриотс» в Супербоуле человек «с конфликтом интересов». Возможно, это был Том Брэди

«Мы разговаривали с Джоном Харбо. Он очень помог. Еще был один человек, который тоже сильно нам помог, но, наверное, не могу назвать его имя, потому что у него был конфликт интересов», — сказал Макдоналд в эфире шоу Дэна Патрика.