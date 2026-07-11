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«Рэмс» подарят болельщикам копии чемпионских перстней Супербоула LXVI

«Лос-Анджелес Рэмс» объявили, что первые 60 тысяч зрителей, пришедших на домашний матч 6-го тура против «Аризона Кардиналс», получат памятные копии чемпионских перстней за победу в Супербоуле LXVI.

Источник: Спортс‘’

Акция приурочена к пятилетию первого чемпионства «Рэмс» после возвращения клуба в Лос-Анджелес.

По мнению NBC Sports, матч против «Аризоны» был выбран не случайно. Из восьми домашних игр сезона именно на встрече с «Кардиналс», как ожидается, будет меньше всего болельщиков команды-соперника. После возвращения НФЛ в Лос-Анджелес «Рэмс» регулярно сталкиваются с тем, что на трибунах стадиона «Соуфай» оказывается большое количество поклонников гостевых команд, особенно «Сан-Франциско Фотинайнерс», «Грин-Бэй Пэкерс» и «Даллас Каубойс».

Таким образом, клуб решил провести раздачу на игре, где памятные перстни с наибольшей вероятностью достанутся именно болельщикам «Рэмс».