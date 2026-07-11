«Рэмс» подарят болельщикам копии чемпионских перстней Супербоула LXVI

По мнению NBC Sports, матч против «Аризоны» был выбран не случайно. Из восьми домашних игр сезона именно на встрече с «Кардиналс», как ожидается, будет меньше всего болельщиков команды-соперника. После возвращения НФЛ в Лос-Анджелес «Рэмс» регулярно сталкиваются с тем, что на трибунах стадиона «Соуфай» оказывается большое количество поклонников гостевых команд, особенно «Сан-Франциско Фотинайнерс», «Грин-Бэй Пэкерс» и «Даллас Каубойс».