Тай Симпсон: «Изучать нападение “Рэмс” — все равно что пить воду из пожарного гидранта»

«Он стал самым ценным игроком не просто так. Он понимает, как устроено абсолютно все, и невероятно внимателен к деталям. Находиться с ним в одной комнате — настоящее счастье. И он, и Стетсон Беннетт отвечают на все мои вопросы. Надеюсь, я не слишком их раздражаю, но их помощь для меня бесценна», — сказал Симпсон.