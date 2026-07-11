Тай Симпсон: «Изучать нападение “Рэмс” — все равно что пить воду из пожарного гидранта»

«Именно так это ощущается. От тебя сразу многого ждут. Здесь квотербек руководит всем на поле — именно так, как мне нравится. Но главное — быть дисциплинированным и внимательным к деталям», — сказал Симпсон.
По словам новичка, большую часть межсезонья он учился не на поле, а в переговорной комнате и во время просмотра видео. При этом опытный квотербек Мэттью Стэффорд охотно помогает ему разобраться в нюансах игры.
«Он стал самым ценным игроком не просто так. Он понимает, как устроено абсолютно все, и невероятно внимателен к деталям. Находиться с ним в одной комнате — настоящее счастье. И он, и Стетсон Беннетт отвечают на все мои вопросы. Надеюсь, я не слишком их раздражаю, но их помощь для меня бесценна», — сказал Симпсон.
Квотербек добавил, что Стэффорд помогает ему не только на тренировках. «Он принял нас как старший товарищ, хотя совсем не обязан был этого делать. Я стараюсь впитывать все, чему он может научить. Очень ценю ту роль старшего брата, которую он играет в моем развитии», — отметил Симпсон.