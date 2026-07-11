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Аарон Доналд потренировался на базе «Рэмс»

Бывший тэкл защиты «Лос-Анджелес Рэмс» Аарон Доналд провел тренировку на базе клуба.

Источник: Спортс‘’

Доналд около часа занимался на поле. Очевидец рассказал, что бывший футболист работал с полной отдачей и завершил тренировку заметно уставшим.

Интерес к возможному возвращению Доналда усилился после того, как в прошлом месяце «Рэмс» приобрели Майлса Гарретта. Незадолго до этого сам Доналд также подогрел слухи, оставив интригующий комментарий под публикацией в соцсетях, посвященной потенциальному камбэку.

На данный момент официальных заявлений о возвращении 34-летнего Доналда не было. Он завершил карьеру после сезона-2023.