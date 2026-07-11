Аарон Доналд потренировался на базе «Рэмс»

Интерес к возможному возвращению Доналда усилился после того, как в прошлом месяце «Рэмс» приобрели Майлса Гарретта. Незадолго до этого сам Доналд также подогрел слухи, оставив интригующий комментарий под публикацией в соцсетях, посвященной потенциальному камбэку.