Аарон Доналд потренировался на базе «Рэмс»

Доналд около часа занимался на поле. Очевидец рассказал, что бывший футболист работал с полной отдачей и завершил тренировку заметно уставшим.
Интерес к возможному возвращению Доналда усилился после того, как в прошлом месяце «Рэмс» приобрели Майлса Гарретта. Незадолго до этого сам Доналд также подогрел слухи, оставив интригующий комментарий под публикацией в соцсетях, посвященной потенциальному камбэку.
На данный момент официальных заявлений о возвращении 34-летнего Доналда не было. Он завершил карьеру после сезона-2023.