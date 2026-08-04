Уилл Левис: «В этой лиге нет 32 квотербеков лучше меня»

«Сейчас я просто стараюсь получать удовольствие от футбола. Мне было нужно это время не только для физического восстановления, но и чтобы привести в порядок голову. Я знаю, что уже показывал в этой лиге, что являюсь чертовски хорошим квотербеком, а сейчас стал еще сильнее. В этой лиге нет 32 квотербеков лучше меня. Я знаю это наверняка», — сказал Левис.