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Уилл Левис: «В этой лиге нет 32 квотербеков лучше меня»

Квотербек «Теннесси Тайтенс» Уилл Левис заявил, что готов бороться за роль запасного после пропущенного из-за травмы сезона-2025. Главный тренер Роберт Сале отметил, что игрок получит шанс проявить себя в конкуренции с опытным Митчеллом Трубиски, подписавшим с клубом двухлетний контракт.

Источник: Спортс‘’

«Сейчас я просто стараюсь получать удовольствие от футбола. Мне было нужно это время не только для физического восстановления, но и чтобы привести в порядок голову. Я знаю, что уже показывал в этой лиге, что являюсь чертовски хорошим квотербеком, а сейчас стал еще сильнее. В этой лиге нет 32 квотербеков лучше меня. Я знаю это наверняка», — сказал Левис.

В последний раз Левис выходил на поле в сезоне-2024, набрав 2091 ярд, сделав 13 пасовых тачдаунов и 12 перехватов. После сезона с результатом 3−14 «Теннесси» получил первый выбор на драфте и выбрал квотербека Кэма Уорда.