Джадейвион Клауни согласовал условия контракта с «Хьюстоном». «Тексанс» выбрали его под первым номером на драфте-2014

«Хьюстон» выбрал Клауни под первым общим номером на драфте-2014. Он провел в клубе первые пять сезонов карьеры, после чего успел поиграть за «Сиэтл Сихокс», «Теннесси Тайтенс», «Кливленд Браунс», «Балтимор Рейвенс», «Каролина Пэнтерс» и «Даллас Каубойс». Только в «Кливленде» защитник задержался более чем на один сезон.