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Джадейвион Клауни согласовал условия контракта с «Хьюстоном». «Тексанс» выбрали его под первым номером на драфте-2014

Эдж-рашер Джадейвион Клауни договорился о контракте с «Хьюстон Тексанс».

Источник: Спортс‘’

«Хьюстон» выбрал Клауни под первым общим номером на драфте-2014. Он провел в клубе первые пять сезонов карьеры, после чего успел поиграть за «Сиэтл Сихокс», «Теннесси Тайтенс», «Кливленд Браунс», «Балтимор Рейвенс», «Каролина Пэнтерс» и «Даллас Каубойс». Только в «Кливленде» защитник задержался более чем на один сезон.

В прошлом чемпионате Клауни стал лучшим эдж-рашером «Далласа», оформив 8,5 сэка. В «Хьюстоне» он присоединится к линии защиты, в которой уже выступают Уилл Андерсон и Дэнилл Хантер.