Ресивер «Нью-Орлеана» Джейлинн Полк завершил карьеру в 24 года. «Нью-Ингленд» выбрал его во втором раунде драфта

Полк был выбран «Нью-Ингленд Пэтриотс» во втором раунде драфта-2024. В дебютном сезоне он принял участие в ограниченном количестве розыгрышей и завершил чемпионат с 12 приемами на 87 ярдов и двумя тачдаунами. Во время тренировочных сборов в 2025 году ресивер получил тяжелую травму плеча, из-за которой пропустил весь сезон.