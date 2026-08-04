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Игрок «Грин-Бэй» Зак Том сменил фамилию на Бако-Бевеле

Правый тэкл «Грин-Бэй Пэкерс» Зак Бако-Бевеле объявил, что официально сменил фамилию. Ранее игрок выступал под фамилией Том.

Источник: Спортс‘’

27-летний футболист объяснил, что новое имя отражает его нигерийское происхождение. Бако — фамилия его бабушки по отцовской линии, а Бевеле — фамилия дедушки по отцовской линии.

«Когда у меня появятся дети, я хочу передать им фамилию, которая будет отражать их происхождение и мое происхождение. Люди будут видеть эту фамилию и понимать, кто я и откуда», — сказал Бако-Бевеле.

Игрок начал официальную процедуру смены фамилии еще в марте. Сейчас он восстанавливается после операции на колене, перенесенной из-за частичного разрыва связки надколенника, и пока занимается по индивидуальной программе во время тренировочных сборов.