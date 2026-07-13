Серхио Перес: «Когда навязывал борьбу Ферстаппену в “Ред Булл”, после обновлений разрыв сильно увеличивался»

Макс — гоночная мощь. Несмотря на то, что у него есть вся поддержка, о которой только можно мечтать, он настоящая сила, выдающийся пилот во всех аспектах. Макс — чистый лидер, который подгоняет всех вокруг себя. И он невероятно трудолюбив. Я точно стал быстрее благодаря тому, что мог у него поучиться и наблюдать за этим своими глазами. То, что у меня не было необходимых инструментов, также подняло мой уровень", — заявил Чеко.