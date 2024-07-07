«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о продлении контракта с Леброном Джеймсом

ВАШИНГТОН/ 7 июля. /ТАСС/. Американский форвард Леброн Джеймс подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Детали контракта не разглашаются. По информации журналиста портала The Athletic Шэмса Чарании, соглашение с игроком рассчитано на два года. За это время он заработает $101,355 млн.

Джеймсу 39 лет, он по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Форвард является рекордсменом лиги по количеству набранных очков. Предстоящий сезон станет для Джеймса 22-м в НБА.

Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Ранее спортсмен был игроком «Кливленда» (2003−2010, 2014−2018) и «Майами» (2010−2014). В составе сборной США нападающий дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012) и завоевал бронзовую медаль Игр (2004). Баскетболист вошел в составе национальной команды на предстоящую Олимпиаду в Париже и в случае победы может стать третьим, кто трижды побеждал на Олимпиаде. До Джеймса это удавалось его соотечественникам Кармело Энтони и Кевину Дюранту.

28 июня «Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса Бронни Джеймса под общим 55-м номером на драфте НБА, 3 июля он заключил с клубом контракт новичка. Джеймсы могут стать первыми отцом и сыном, которые будут одновременно играть в НБА.