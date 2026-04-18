Один из лучших тренеров в истории НБА Док Риверс завершил карьеру

Будущий член Зала славы баскетбола, один из лучших тренеров в истории НБА Док Риверс объявил о завершении карьеры в возрасте 64 лет. На подкасте Билла Симмонса он заявил, что не собирается больше возвращаться к тренерской работе.
Риверс на этой неделе покинул пост главного тренера «Милуоки Бакс», который занимал с 2024 года. В этом сезоне команда одержала всего 32 победы (худший результат с сезона 2011/12) и впервые с 2016 года не попала в плей-офф.
На вопрос, означает ли уход из «Бакс» конец его тренерской карьеры в НБА, Риверс ответил: «Да».
«Я сказал своей команде, что с меня хватит. Я любил тренировать, у меня было много успехов в этом. У меня было гораздо больше взлетов, чем падений», — добавил Риверс.
В качестве игрока Риверс провел 14 сезонов в НБА в составе клубов «Атланта Хокс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс», принял участие в Матче звезд НБА 1988 года и завоевал серебро на чемпионате мира 1982 года со сборной США.
Главным тренером Риверс работал в «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Милуоки». В 2000 году он получил приз лучшему тренеру НБА в своем первом сезоне с «Мэджик», а в 2008-м выиграл чемпионат НБА с «Селтикс».
В 2022 году Риверс был включен в список 15 величайших тренеров в истории НБА. В апреле этого года было объявлено о его включении в Зал славы баскетбола, торжественная церемония состоится в августе.
