«Постарел для конкурса данков, уже седые волосы появляются». Капитан «Автодора» — о Кубке дружбы и успехах саратовцев

— Я не был на сборе летом, поэтому не могу сравнить этих оппонентов с Колумбией и Венесуэлой. С Тунисом была сложная игра, у них очень опытная команда, ребята давно играют вместе. Мы же впервые собрались таким составом, не смогли избежать провала во второй половине, но все-таки вытащили себя из сложной ситуации в концовке. Здорово провели овертайм, победили. Что касается матча с Ливией, то они играли два матча за два дня. Это сложно, особенно если у тебя не такая большая ротация. Где-то они подсели, но и мы здорово сыграли. Показали хороший процент дальних попаданий (15/35). Все получили игровое время, насладились баскетболом и порадовали болельщиков.