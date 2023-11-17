Италия преодолеет страх, а Польше поможет мотивация

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Прогноз: победа Италии и тотал меньше 3.5 за 1.96.

Италия — Северная Македония Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа C, 17.11.2023, 22:45 Италия - Северная Македония -

В Италии не любят Северную Македонию. Балканская команда в трех матчах подряд становилась костью в горле для «Скуадры адзурры», а особенно шокирующей стала неудача дома в стыках ЧМ-2022 (0:1), из-за которой титулованная итальянская команда пропустила второй чемпионат мира подряд. Встреча первого круга в Скопье завершилась вничью, и на этот раз итальянцам нужна победа, чтобы иметь стратегический перевес в решающей последней игре с Украиной.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед игрой рассуждал о страхе снова провалиться в квалификации, который уже стал для Италии своего рода комплексом. Но все расклады за хозяев «Стадио Олимпико»: к счастью для многократных чемпионов мира и Европы македонцы уже лишились даже теоретических шансов попасть на Евро, поэтому страх страхом, а класса для достижения необходимого результата на этот раз итальянцам хватит, но, добившись комфортного перевеса, «Скуадра адзурра» сбавит обороты, держа в уме предстоящий главный матч отбора с Украиной в понедельник.

Прогноз: победа Польши за 2.55.

Польша — Чехия Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа E, 17.11.2023, 22:45 Польша - Чехия -

Команда Роберта Левандовского неожиданно тяжело идет по квалификации и остается на грани потери шансов попасть не Евро через прямой отбор. Сегодня Польшу устроит только победа, но и ее, с большой долей вероятности, не хватит, потому что у конкурентов по матчу в запасе. Тогда полякам придется пробиваться на Евро весной через плей-офф Лиги наций, куда они почти наверняка попадут.

Чехия заработала право на осечку в Варшаве и может оставить решение вопроса выхода на Евро на домашнюю встречу с Молдовой 20 ноября, где будет очевидным фаворитом. Молдавская команда — главная сенсация и причина неразберихи в группе Е, но все-таки победить в Оломоуце молдаван реальнее для команды Ярослава Шилгавы, чем выстоять сегодня в Варшаве. Польша приперта к стенке, обладает заметно лучшим подбором футболистов, и ей необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за шокирующую ничью с Молдовой в октябре на этом же стадионе, из-за которой поляки и оказались в таком сложном положении.

Прогноз: победа Дании и тотал больше 1.5 за 2.06.

Дания — Словения Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа H, 17.11.2023, 22:45 Дания - Словения -

Словенцы и датчане — основные претенденты на две путевки в Германию из группы Н, но ситуацию в группе для обеих этих сборных осложняет боевитый Казахстан. Сомнений в победе казахов над самой слабой сборной Европы Сан-Марино нет ни малейших, поэтому у подопечных Магомеда Адиева остаются рабочие шансы: победа в гостях над Словенией в заключительном туре будет означать первую в истории путевку на Евро в случае, если Словения не сумеет выиграть в Копенгагене. Поэтому словенцы и датчане сегодня зарубятся всерьез. Данию в понедельник ждет нервный выезд в Белфаст, а словенцы, хоть и не знают поражений дома в этом цикле, но предпочли бы не испытывать судьбу против непредсказуемого Казахстана.

Матч первого круга между Словенией и Данией в Любляне прошел с заметным преимуществом гостей, хотя и завершился вничью, поэтому в Копенгагене подопечные Каспера Юлманда должны завершить дело и гарантировать себе попадание в финальную часть Евро-2024 уже сейчас, не дожидаясь встречи с Северной Ирландией. Обе сборные выступают в квалификации достаточно результативно, даже без учета дежурных избиений Сан-Марино, поэтому ожидание более одного забитого мяча оправдано.

Прогноз: победа Нидерландов и тотал больше 2.5 за 1.77.

Нидерланды — Ирландия Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа B, 18.11.2023, 22:45 Нидерланды - Ирландия -

В группе В задачу выйти на Евро уже решила Франция, а за вторую путевку ведут борьбу Нидерланды и Греция, хотя, если разобраться, интриги уже практически нет, потому что голландцы дважды победили греков и имеют матч в запасе, причем ни с кем-нибудь, а с Гибралтаром, который не то что не набрал ни одного очка, но пока не сумел забить ни одного гола, уступая по этому показателю даже Сан-Марино. Так что Греции остается лишь путь через плей-офф Лиги наций.

Вышесказанное не отменяет того, что «оранжевые» в Амстердаме при своей публике, конечно, постараются оформить путевку на Евро уже завтра, не дожидаясь визита в Португалию, где проводит домашние мачти Гибралтар. Задачу подопечным Роналда Кумана облегчает то, что сборная Ирландии откровенно провалила цикл, проиграв все матчи с командами сильнее Гибралтара, и вряд ли сумеет хлопнуть дверью в последней для себя отборочной встрече. Турнирная ситуация не давит ни на одну из команд, и, скорее всего, соперники сыграют в свое удовольствие, поэтому зрители увидят более двух забитых мячей, как в игре первого круга в Дублине (1:2). Надежда в основном на подвиги Гакпо, Вегорста, Аке и компании.

Игорь Борунов