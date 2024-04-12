«Зенит» в Краснодаре, «Спартак» в Сочи и другие интриги уикенда

Прогноз: победа «Сочи» или ничья (1Х) и «обе забьют — да» за 2.29

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 24, 13.04.2024, 14:00 Сочи - Спартак -

«Спартаку» выпало ехать в Сочи после нескладывавшегося до поры триумфального дерби с «Динамо». Как иронизируют коллеги, главная проблема «Спартака» в том, что в воротах «Сочи» нет Лещука. А если без шуток, сочинцы — один из самых неудобных соперников для «Спартака». На «Фиште» красно-белые и вовсе пока ни разу не выиграли. Все, кто видел матчи команды Роберта Морено, поняли, что это ни разу не аутсайдер по игре, и вопрос только в том, хватит ли южанам туров, чтобы вылезти из подвала.

В 2024-м сочинцев пока никто не смог обыграть. Ни «Локомотив», ни ЦСКА, ни «Ростов». Проблема южан в том, что и победить им не удалось — даже прямых конкурентов из «Балтики». Букмекеры видят шансы команд абсолютно равными, а еще можно отметить, что соперники одинаково легко забивают и пропускают. Так и сложим ставку, вспомнив, что «Фишт» негостеприимен для «Спартака», а по игре команды выглядят плюс-минус одинаково.

Прогноз: ничья или победа «Тоттенхэма» и «обе забьют — да» за 1.84

Футбол Англия 2023/2024 Тур 33, 13.04.2024, 14:30 Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур -

В Англии жаркая борьба не только за титул, но и за места в еврокубках. «Ньюкаслу» вряд ли удастся второй сезон подряд попробовать себя в Лиге чемпионов, а вот «Тоттенхэм» близок к возвращению в турнир. Недаром у «шпор» на 13 очков больше в таблице — команда Энджа Постекоглу намного стабильнее движется по календарю, хотя и не может выдать серию хотя бы из четырех встреч подряд без поражений.

Коллектив Эдди Хау уже не борется за высокие места, но в хороший день способен отобрать очки у любого соперника. В сверхуспешном прошлом сезоне «Ньюкасл» уничтожил дома «Тоттенхэм» со счетом 6:1, но времена изменились, и теперь даже дома «сороки» не считаются фаворитами. «Ньюкасл» весь сезон не может собрать оптимальный состав из-за травм, и этот матч не исключение. Короткая скамейка наверняка скажется ближе к концу матча, а «Тоттенхэму» нельзя терять очки в борьбе за четвертое место с «Астон Виллой». Однако дома «Ньюкасл» в чемпионате Англии забивает вообще всегда, и это стоит учесть.

Прогноз: победа «Атлетико» за 2.02.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 31, 13.04.2024, 15:00 Атлетико - Жирона -

Традиционный соперник «Реала» и «Барселоны» встретится с неожиданным. Хоть «Жирона» и предсказуемо сдала во второй половине сезона, каталонцы по-прежнему в тройке, опережая «Атлетико» аж на 7 очков. «Матрасники» заняты Лигой чемпионов параллельно с внутренним первенством, но прощать такую наглость мадридцы вряд ли станут. В январе «Жирона» в сумасшедшем по сценарию матче вырвала у «атлетов» победу 4:3 несмотря на хет-трик Мораты, который после этого почти перестал забивать, но в повторение чуда никто не верит.

На своем поле жиронцы по-прежнему хороши, но в гостях стали проигрывать всем подряд, даже куда более скромным соперникам, чем «Атлетико». Шанс «Жироны» в том, что Симеоне хотел бы сэкономить силы перед поездкой в Дортмунд, но возможностей для ротации почти нет. После блестящей осени «Жирона» стала раздражителем для испанских грандов, к которым относится и «Атлетико», к тому же место в лигочемпионской четверке «атлетам» терять нельзя, поэтому расслабленности между двумя играми с «Боруссией» Симеоне не допустит.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.04

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 24, 13.04.2024, 17:00 Краснодар - Зенит -

Новая порода «быков», более агрессивная, но менее бдительная в защите после замены на тренерском мостике Ивича на Мусаева, попробует снова опередить «Зенит» в борьбе за лидерство. За 8 туров до конца матч важен скорее не стратегически, а как кастинг на будущего чемпиона — кто достойнее титула по игре. В первом круге команды выдали один из самых качественных матчей РПЛ этого сезона, но ответ на вопрос не был получен — 1:1.

«Краснодар» странно сыграл в Нижнем неделю назад. Увез победу, что в РПЛ в этом сезоне удалось прежде только «Зениту», но легко давал сопернику отыгрываться, пропуская простые голы. «Зенит» натужно одолел аутсайдера «Балтику» и потерял из-за перебора карточек самого важного для выхода из обороны в атаку игрока Вендела. Зато окончательно утвердился статус 18-летнего Педро как главной восходящей звезды РПЛ. Шансы «Зенита» оцениваются чуть выше, но ставить на исход здесь в принципе не стоит. После шоу в Нижнем от этой игры трудно ожидать отсутствия моментов и голов в те и другие ворота.

Прогноз: победа ЦСКА за 2.50.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 24, 13.04.2024, 19:30 Локомотив - ЦСКА -

Главные претенденты на то, чтобы сместить с третьего место «Динамо», сыграют друг с другом. Очков у команд поровну и обе уверенно победили в предыдущем туре, но выглядит они по-разному. В Грозном тяжело кому угодно (кстати, кроме ЦСКА, который выиграл там аж 11 раз), но пенальти и удаление у соперников на 20-й минуте дают серьезную фору. Неизвестно, как сложился бы матч, если бы не рука Тодоровича, а так «Локомотив» с шестой попытки наконец-то одержал первую в этом году победу.

ЦСКА вышел из зимней паузы намного конкретнее. Владимир Федотов заставил команду прибавить за счет внутренних резервов, но и без точного трансфера не обошлось. 22-летний Тамерлан Мусаев пришел из скромной «Балтики», но, кажется, уже готов вытеснить из состава самого Федора Чалова. 3 гола и результативная передача в 6 матчах, в 5 из которых он сыграл не больше тайма, — это впечатляет. Армейцы перехватили у «Ростова» звание самой успешной команды весны (4 победы и 2 ничьи с разницей мячей 12:4) и готовы развивать успех.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 3.5 за 2.60.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 33, 14.04.2024, 18:30 Арсенал - Астон Вилла -

«Арсенал» не может быть доволен итогами матча с «Баварией» в Лиге чемпионов, но, во-первых, все могло быть хуже, во-вторых, времени рефлексировать нет, и это плюс для команды Артеты. Уверенность в себе можно вернуть в случае успеха против другого серьезного соперника. Унаи Эмери возвращается на «Эмирейтс» и попробует повлиять на чемпионскую гонку, которую «Арсенал» за 7 туров до финиша возглавляет.

Об «Астон Вилле» меньше говорят, чем в первой половине сезона, но бирмингемцы отстали лишь от трио лидеров, хотя очки теперь теряют гораздо чаще. Не будет у гостей и преимущества в свежести, ведь они тоже задействованы в еврокубках, причем у них было на два дня меньше для восстановления после игры с «Лиллем» в Лиге конференций. У «Арсенала» есть все, чтобы не терять очки в этой встрече, но уровень атаки гостей вкупе с ошибками, которые нет-нет да и бывают у вратаря Райи и игроков обороны «канониров», позволяют рискнуть высоким тоталом: арсенальская атака хороша, а если ее не хватит, бомбардиру «Виллы» Олли Уоткинсу, лучшему в АПЛ после Холанда, и его партнерам тоже есть что предъявить.

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Игорь Борунов