Чего ждать от «Локо» и «Спартака», и как отреагирует «Зенит»

Прогноз: 1Х (победа «Реал Сосьедад» или ничья) и тотал меньше 3.5 за 1.89.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 33, 26.04.2024, 22:00 Реал Сосьедад - Реал -

Одолев «Барсу» в Класико, «Реал» фактически закрыл все вопросы о чемпионстве, и это важно для клуба Арсена Захаряна, ведь через четыре дня после встречи двух «Реалов» мадридцам предстоит биться в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией». После успеха в Класико Карло Анчелотти может с чистой совестью выпускать в Сан-Себастьяне резервный состав, и никто его в этом не упрекнет. Матч могут пропустить Беллингем, Родриго и еще ряд основных игроков.

Забраться в топ-4 «Сосьедаду» уже не удастся, но удержаться в топ-6 тоже важно. На своем поле в матче с без пяти минут чемпионом подопечные Иманоля Альгуасиля постараются не ударить в грязь лицом, а Арсен Захарян, скорее всего, выйдет в старте. Даже смешанный состав «королевского клуба» — это серьезная сила с амбициями проявить себя, чтобы чаще попадать в основу, поэтому «заказывать» чистую победу хозяев не стоит. Гости согласятся и на ничью, и точно не дадут баскам забить много.

Прогноз: Двойной шанс 1Х (победа «Вест Хэма» или ничья) за 2.64.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 35, 27.04.2024, 14:30 Вест Хэм - Ливерпуль -

«Ливерпулю» тяжело. Поражение в дерби с «Эвертоном» стало сильным ударом, и есть чувство, что ни Клопп, ни его игроки уже не верят в хэппи-энд и чемпионство. Покидающий клуб в конце сезона тренер говорит о задаче удержать место в первой четверке, и это не шутка: все четыре оставшихся соперника очень серьезные. Сначала «Вест Хэм» Дэвида Мойеса, который уже почти месяц не может выиграть, и одновременно с «Ливерпулем» вылетел из Лиги Европы, хотя и заставил непобедимый «Байер» серьезно напрячься.

«Молоткам» тоже нужны очки, чтобы претендовать на еврокубки в следующем сезоне, и неважно, что в соперниках «Ливерпуль». У них тоже кризис, поэтому мы видим коэффициент 1.51 на победу «Ливерпуля», как будто у «красных» все в полном поряде, они победоносно летят к титулу, а три поражения за две недели от «Аталанты», «Кристал Пэлас» и «Эвертона» были у кого-то другого. Подмывает пойти от противного, тем более, у «Вест Хэма» было больше времени на восстановление и подготовку к матчу, а на финише сезона это едва ли не ключевой фактор.

Прогноз: победа «Ювентуса» за 2.05.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 34, 27.04.2024, 19:00 Ювентус - Милан -

Матч извечных соперников в Италии повлияет на то, кто займет итоговое второе место вслед за чемпионом «Интером». «Ювентус» может еще и оказаться вне тройки, куда без всякого уважения к «старой синьоре» стучится «Болонья». Обе команды сейчас не в форме, судя по последним результатам, но, хотя у «Милана» и на 5 очков больше в таблице, моральное состояние лучше у «Ювентуса»: команда Аллегри еще может взять в этом сезоне трофей — 15 мая финал с «Аталантой», а из гонки за скудетто она выбыла давно, и даже третье место в нынешней ситуации клуб устраивает.

У «Милана» же полная депрессия. «Интер» в дерби безжалостно показал, кто сейчас главный клуб Италии и Милана, а вылет из Лиги Европы, которую «россонери» мечтали выиграть, от «Ромы» тоже вышел обидным. Серия без побед затянулась, и футболисты понимают, что эпоха Стефано Пиоли, которая так радостно начиналась, близка к закату. Туринская публика соскучилась по своей команде и погонит ее вперед, а дома «Ювентус» доминирует почти всегда, да и в гостях в этом сезоне «Юве» у «Милана» выиграл.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 за 2.40.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 35, 28.04.2024, 16:00 Тоттенхэм Хотспур - Арсенал -

«Тоттенхэм» примет участие в чемпионской гонке АПЛ, и это не шутка. «Шпоры» с удовольствием помогут «Сити» вырваться в лидеры в самом принципиальном дерби Англии, если им, конечно, хватит для этого мастерства, ведь, в отличие от «Арсенала», стабильность это совсем не про «Тоттенхэм». Стоит команде Энджа Постекоглу уверенно провести пару матчей, как следует провал, вроде того, что был в Ньюкасле.

«Арсенал» расстроен неудачей против «Баварии», зато сфокусировался на борьбе за титул, и «Вулверхэмптон» с «Челси» почувствовали это на себе. Дерби — это особая история, дубль гениального Сон Хын Мина не позволил «Арсеналу» взять верх дома в первом круге — 2:2. Но с сентября многое изменилось. Дерби Северного Лондона обычно получаются результативными. Очень вероятно, что так будет и на этот раз, но успех «Арсенала» больше зависит от надежной обороны. Команда Артеты допускает ошибки, но быстро на них учится и по-прежнему пропускает меньше всех в Англии, а у «Тоттенхэма» с этим проблемы, поэтому гости забьют больше.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.18.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 26, 28.04.2024, 16:15 Спартак - Локомотив -

После дерби «Спартака» с ЦСКА, под которое легко было заснуть, медиа-служба «Локомотива» не удержалась и поставила в пример свой матч в Нижнем: отыгрыш с 0:2 и три гола за последние 20 минут. «Пари НН» в апреле пропускал примерно в каждой атаке, а Владимир Слишкович, заняв в «Спартаке» место Абаскаля, решил плясать от печки: за три игры «Спартак» позволил «Зениту», «Ростову» и ЦСКА создать у своих ворот от силы два-три голевых момента. Если б не ошибка Хлусевича, отдавшего мяч Облякову в дерби, да один проигранный «стандарт» в Ростове, игру в обороне можно было бы назвать идеальной.

В первом круге «Спартак» и «Локомотив» сыграли 1:1, хотя от встречи ждали более высокой результативности. Ждут ее и теперь, но матч снова может не оправдать ожиданий, а вместо зрелища получиться осторожная тактическая борьба. Слишкович кажется прагматичным тренером. Зачем ломать то, что начало работать? Кураж в воротах поймал Максименко. У соперника вообще один из лучших вратарей лиги Илья Лантратов, команды отдали много сил в туре посреди недели и будут экономить остатки энергии. Исход может решить штрафной, угловой или ошибка одной из команд, а голов вряд ли будет много.

Прогноз: победа «Зенита» за 2.08.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 26, 28.04.2024, 19:15 Динамо - Зенит -

Если «Динамо» по-прежнему претендует на первое место, бело-голубым надо выйти и обыграть «Зенит», тем более, им в этом сезоне это удалось уже дважды. «Зенит» нарвался на домашнее поражение от «Рубина» в наказание за вялость и против «Балтики», и против «Оренбурга», но тот сценарий не может повториться: соперник сыграет по-другому. Скорее, есть смысл вспомнить матч «Зенита» в Краснодаре, где действующим чемпионам удалось в волевом стиле одолеть прямого конкурента.

«Динамо» на неделе обыграло в гостях «Оренбург» в противоречивом матче. Тюкавин и Нгамале вырвали победу, хотя хозяева выглядели намного лучше и растранжирили уйму моментов. Последнюю очную встречу с «Динамо» «Зенит» выиграл уверенно, хотя перед этим уступил два раза подряд. Сложный матч для прогноза, но класс «Зенита» выше, а организация действий «Динамо» в обороне вызывает намного больше вопросов, чем у «Рубина». Щелчок по носу от казанцев разбудит зенитовских бразильцев, которые расслабились после успеха в Краснодаре, и они снова покажут класс.

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Игорь Борунов