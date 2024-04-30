Анонс ЛЧ. Для борьбы за финал немцам нужно начинать с побед

Прогноз: победа «Баварии» или ничья (1Х) и «обе забьют — да» за 2.05

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/2 финала, 30.04.2024, 22:00 Бавария - Реал -

По мнению большинства, именно в этой паре прячется будущий победитель Лиги чемпионов. Ну как прячется — «Реал» не просто выбил обладателей прошлогоднего трофея «Ман Сити», но и забрал статус главного фаворита. Однако первый матч в Мюнхене. В нынешнем розыгрыше ЛЧ «Бавария» выиграла все домашние матчи кроме одного. Выстоять на «Альянц-Арене» удалось лишь «Копенгагену» (0:0), но дело в том, что команде Тухеля тогда уже не обязательно было побеждать.

«Сливочные» уважают «Баварию» и в гостях вряд ли полезут на рожон: ничья перед ответной игрой на «Бернабеу» им вполне подойдет. Упустив чемпионский титул в Германии, «Бавария» успокоилась, а, неожиданно для многих пройдя «Арсенал» в ЛЧ, и вовсе прибавила. «Реал» же в очередной раз самоутвердился в Класико, пусть и не без скандалов, но куда ж без них, и величаво дожидается коронации в Испании. Чем привлекательна предложенная нами ставка? Ее выполнение устроит обе команды. Гостевые голы уже не так важны, как при старых правилах, но против мощнейшей атаки «Реала» сыграть на ноль почти невозможно — мадридцы забили в 44 из 45 матчей этого сезона, а «Бавария»-2023/24 для себя пропускает многовато.

Прогноз: победа «Боруссии» или ничья (1Х) и «обе забьют — да» за 2.12

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/2 финала, 1.05.2024, 22:00 Боруссия Д - ПСЖ -

Второй полуфинал тоже пройдет в Германии. По мнению букмекеров, дортмундская «Боруссия» — аутсайдер в борьбе за итоговый титул, но это не значит, что банда Терзича на своем поле не потерзает гегемона французского футбола во главе с Килианом Мбаппе. «Боруссию» считали аутсайдером «группы смерти», которую она выиграла. Особенно после стартового поражения от того же «ПСЖ» и унылых 0:0 дома с «Миланом». Выход в полуфинал объясняют везением с сеткой, хотя нет никакой уверенности, что Париж, например, справился бы с «Атлетико», как это сделали дортмундцы.

13 декабря «Боруссия» и «ПСЖ» сыграли в Дортмунде 1:1, хотя победить могли и те, и другие, особенно гости. Ремейк 1 мая, вероятно, в общих чертах пройдет по похожему сценарию. От более статусных гостей ждут активности и смелой игры в атаке, а от «шмелей» после феерии в ответной игре с «Атлетико» можно ждать чего угодно. Хотя бы один гол Парижу, у которого наблюдается явный перекос в пользу нападения и который пропустил 10 голов в 6 последних матчах, немцы забить должны.

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Игорь Борунов