Испании пора в финал, а Мбаппе — в «Реал». Прогноз на ½ Евро

Прогноз: Испания выйдет в финал за 1.90

Испания — Франция Сделать ставку

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 9.07.2024, 22:00 Испания - Франция -

Полтора года назад сборная Франции на пару с Аргентиной выдала самый зрелищный финал за всю историю чемпионатов мира: качельный футбол, невероятный отыгрыш с 0:2 за последние 10 минут второго тайма, обмен голами в овертайме и драматичнейшая серия пенальти. Уф. Рассказ о том финале по объему в несколько раз превзойдет саммари пяти матчей французов на Евро-2024. Вот оно: 1:0, сломанный нос Мбаппе, 0:0, 1:1, 1:0, 0:0, серия пенальти с Португалией. Забитые мячи: автогол, гол Мбаппе с пенальти, автогол. При этом даже по составу и тренерскому штабу изменения в команде за целых полтора года минимальные. Что случилось с Дешамом и одной из лучших сборных современности?

Краткого ответа не найти: все устали после тяжелого клубного сезона, кто-то травмировался, таково веяние времени — все сознательно или невольно приближаются к эталону сборной Англии: вы поспите под монотонные песни с трибун, а мы пока как-нибудь выиграем. Как мудро сказал Вадим Евсеев, опередив время, футбол в забитии голов заключается, что ли? Пока у Мбаппе и его товарищей не получается даже создавать моменты у чужих ворот, к обороне французов никаких претензий: мы предупреждали перед стартом Евро, что она лучшая из всех 24 команд-участниц. Плюс надежнейший голкипер Майк Меньян.

Испания — с отрывом лучшая команда на турнире. Что вовсе не означает, что именно она станет чемпионом. Смотрите, как Юлиан Нагельсманн и его бойцы разобрали соперника по четвертьфиналу, практически нейтрализовав все сильные стороны испанцев и выключив из игры креативных Уильямса и Ямаля. И все равно проиграли. По нынешнему Евро две чисто разыгранные комбинации с прекрасным завершением, которые удались Испании — это много. Но за победу Испания заплатила дорогую цену: травма Педри и дисквалификации Карвахаля с Ле Норманом. Для любой другой команды это, наверное, был бы приговор на полуфинал, но у «Фурии Рохи», и только у нее, на Евро-2024 два состава. Зря Тони Кроос так жестоко обошелся с Педри — именно дублер Ольмо, заменивший основного полузащитника, отправил Германию в отпуск. А вот сразу две потери в защите — это серьезно, но кто соперник? Сборная Франции, которая удивительным образом не в состоянии забить с игры на этом Евро.

Де ла Фуэнте найдет решение, в этом нет сомнений. На стадии полуфинала явного фаворита быть не может, и тем не менее, шансы испанцев выше. Дешам гнет одну и ту же линию, упрямо доверяясь Мбаппе, который вообще-то и до травмы уже полгода играл совершенно не на своем прежнем уровне. Килиан декабря 2022 года сейчас был бы лидером в списке бомбардиров, а нынешний, утомив весь мир бесконечным переходом в «Реал», теперь прячется под маской и на поле. Оборона Франции? У испанцев десяток разных сценариев игры в атаке — какой-то из ключиков да подойдет. В общем, главный шанс Франции в этой игре — дотянуть до серии пенальти.

Испания должна быть в финале, и это наш основной прогноз. Сценарии игры могут быть разные. К сожалению, ярких, пожалуй, нет. Для более привлекательной ставки можно уйти в комбо. Например, интересно выглядят варианты: 1Х (победа Испании или ничья в основное время) + ТМ2.5 за 2.04 на сайте и в приложении Winline или 1Х и «обе забьют — нет» за 2.75 там же.

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Игорь Борунов