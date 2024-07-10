Анонс игры Нидерланды — Англия. Трудно поверить, но голы будут

Прогноз: «обе забьют — да» за 2.10

Нидерланды — Англия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 10.07.2024, 22:00 Нидерланды - Англия -

Перед стартом чемпионата сборную Англии считали главным фаворитом турнира, так что стоит ли удивляться тому, что «три льва» уже в одной игре от выхода в финал. А вот предвидеть, что на пути в полуфинал англичане выиграют в основное время лишь один матч — самый первый с Сербией (1:0), наверное, никто не мог. Разумеется, в команде никому не нравится, что на нее обрушился шквал критики. До Евро-2024 в скучном футболе англичан упрекали иностранцы, но теперь свою ненаглядную сборную не стесняются «полоскать» и дома. В четвертьфинале со Швейцарией Саутгейт даже изменил тактическую схему, но опять его команда по игре выглядела хуже соперника, как и раундом ранее против Словакии.

Голландцев в скучном футболе не упрекнешь, но и хвалить в целом не за что. Они тоже непонятно как преодолели предыдущий раунд, ведь Турция неожиданно большую часть матча играла намного лучше. Но голландцы, как и англичане, проявили волю и характер, решив исход игры ближе к концовке. Роналд Куман не входит в число тренеров, которых принято считать тактическими визионерами, но уже не в первый раз он увидел проблему и смог ее эффективно решить по ходу матча за счет перестроений и замен.

Именно футбол «оранжевых», которые играют сами и позволяют играть другим, дает нам надежду, что второй полуфинал выйдет веселым и, может, даже результативным. Даже таким мастерам сушить игру, как англичанам, трудно будет совсем нейтрализовать атакующее трио Симонс-Гакпо-Депай. Куман меняет схемы, но именно эта троица стабильно дает остроту, а Гакпо и вовсе претендует на звание лучшего бомбардира Евро.

Англию, наоборот, обвиняют в том, что она не играет сама и не дает играть другим, но англичане из пяти матчей на Евро пропускали в трех. И Словакия, и Швейцария против Англии открывали счет и по xG должны были забить еще. Поэтому логично ожидать того, что «оранжевые» забьют в этом матче первыми (коэффициент 2.29 на сайте и в приложении Winline), и это, как обычно, заставит Кейна и Беллингема включиться.

Но это амбициозный вариант. Ругать Англию можно, а вот недооценивать не стоит. У финалистов предыдущего Евро состав ломится от прекрасных исполнителей. Пока все внимание приковано к бомбардирам Кейну и Беллингему, исход могут решить и Сака, и Палмер (если он на поле), и Фоден. В отличие от Англии, голландцы не могут без риска. Турки, бросившись отыгрываться, создали пять верных моментов. Англичане в подобной ситуации будут конкретнее. Англия настолько измучила всех пресным футболом, что букмекеры не очень верят даже в простой обмен голами за 90 минут. А мы верим.

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Игорь Борунов