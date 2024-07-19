«Зенит» не остановить, а «Спартак» и ЦСКА ждут сложные выезды

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.05

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 1, 20.07.2024, 15:00 Локомотив - Акрон -

«Акрон» — дебютант лиги, но у «Локомотива» с ним старые счеты. Весной 2023-го тольяттинцы выбили железнодорожников из Кубка России, и красно-зеленые точно хотят поквитаться. Вот только добрая половина команды Галактионова образца сезона-2023/24 не наденет новую стильную форму: команду покинули ее лучший игрок Максим Глушенков и еще целый ряд известных футболистов. Зато до «РЖД-Арены» добрался из Самары Никита Салтыков, который как раз в «Акроне» и сделал себе имя.

«Локомотив» считают явным фаворитом, к тому же железнодорожники мощно выглядели в концовке минувшего сезона, но надо понимать, что теперь многие ушли, и даже если новички Салтыков, Воробьев и Тимофеев ярко себя проявят, состав стал слабее. «Акрон» еще нужно изучать, но у команды Заура Тедеева, которая отправила в ФНЛ «Урал», положительный баланс встреч с «Локо» (победа и ничья), а в межсезонье волжане играли результативно, как и «Локомотив». Обмен голами и хороший тотал выглядят разумной ставкой.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 2.46.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 1, 20.07.2024, 17:30 Крылья Советов - Зенит -

Действующие чемпионы стартуют выездным матчем с «Крыльями». Поездка в Самару считается непростой для всех, но не для сине-бело-голубых. В рамках чемпионата России «Крылья» не могут обыграть «Зенит» дома с 2006 года — успехи бывали только в Кубке. Чемпион сделал выводы из нервного финиша предыдущего сезона, когда титул удалось удержать благодаря счастливому стечению обстоятельств, и больше на удачу полагаться не собирается: состав «Зенита» с каждым трансфером все более мощный, а самарцы наоборот потеряли игроков основной обоймы — Салтыкова, Горшкова (который как раз в «Зенит» и ушел), а также Зотова.

В подготовительных матчах команда Игоря Осинькина выглядела неровно, а армада Сергея Семака убедительно сокрушила в Суперкубке вице-чемпионов из Краснодара. Матч в Волгограде вышел ярким, «Зенит» играл сам и давал играть сопернику, а заодно показал, что уже не так зависит от настроения бразильцев, и вообще готов к уходу некоторых из них. На своем поле в любом состоянии самарский клуб всегда рвется в атаку, поэтому не будем исключать, что хозяевам удастся поразить ворота фаворита, но «Зенит» должен «накидать» больше.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.93.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 1, 20.07.2024, 20:00 Ростов - ЦСКА -

Пожалуй, самый интересный матч 1-го тура. Посвежевший ЦСКА с новым главным тренером Марко Николичем пожалует в твердыню Валерия Карпина. «Ростов» сохранил состав и идеологию, а значит, тренер сборной России так будет выполнять задачу для начала не вылететь, что опять может затащить ростовчан очень высоко. Николич, в свою очередь, бережно отнесся к наследию Владимира Федотова плюс получил в распоряжение нескольких интересных новичков, вокруг которых и будет строить игру.

Вилка коэффициентов на исход матча намекает, что прогнозировать тут нечего, можно лишь угадать. Победа хозяев, успех гостей и даже ничья оцениваются примерно одинаково. Зато можно предвидеть, что встреча вряд ли выйдет результативной. Во-первых, соперники достойны друг друга и не позволят разгуляться у ворот, а во-вторых, сейчас на юге России стоит ужасная жара и даже к 20:00 (мск) показывать высокие скорости на поле «Ростов-Арены» будет очень непросто.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Спартака») и тотал больше 1.5 за 1.70.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 1, 21.07.2024, 17:30 Оренбург - Спартак -

«Спартак», как и ЦСКА, отправляется на непростой выезд под руководством нового главного тренера. Легенда сербского футбола Деян Станкович активно включился в работу, но пока клуб отстает в приобретении новичков. Есть известный по чемпионату Испании бразильский нападающий Виллиан Жозе, но сможет ли он сходу влиться в состав, как год назад Тео Бонгонда, пока вопрос. У «Оренбурга» Деограсии сплошь потери. Достижение уже, что удалось за исключением Лукаса Веры сохранить латионамериканский костяк, но ряд важных российских футболистов команду покинули.

«Оренбург» дома весело атакует, но часто допускает ошибки у своих ворот, поэтому у вратаря Николая Сысуева всегда много работы. Спартаковцы из кожи вон полезут, чтобы убедить нового тренера в своей профпригодности. 25 мая в 30-м туре в Оренбурге в матче с участием этих соперников был зафиксирован счет 0:0, но он был не совсем по игре — забивать должны были и те, и другие. Значит, отложили голы на следующую встречу. Даже если у «Спартака» возникнут проблемы, что бывает с ним в Оренбурге, уступать в дебютном матче Станковича никак нельзя.

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Игорь Борунов