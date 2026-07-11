Гассиев победил Кадиру и впервые защитил титул WBA в тяжелом весе

Гассиев победил техническим нокаутом в шестом раунде, угол немца выбросил полотенце.
Немец принял бой на коротком уведомлении и заменил француза Тони Йоку (15−3, 12 КО), который получил травму спины во время тренировочного лагеря.
Чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев (34−2, 27 КО) победил Петера Кадиру (23−2, 13 КО).
Гассиев победил техническим нокаутом в шестом раунде, угол немца выбросил полотенце.
Немец принял бой на коротком уведомлении и заменил француза Тони Йоку (15−3, 12 КО), который получил травму спины во время тренировочного лагеря.