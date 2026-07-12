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Российский боксер защитил титул чемпиона мира WBA

Гассиев победил немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде. Поединок прошел в Москве.

Источник: Getty Images

Россиянин Мурат Гассиев защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Гассиев победил немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде. Поединок прошел в Москве.

Изначально россиянин должен был выйти на бой с чемпионом Олимпиады-2016 французом Тони Йока, но тот получил травму спины и был заменен.

Гассиев в декабре 2025 года стал регулярным чемпионом WBA, победив болгарина Кубрата Пулева, а в июле стал полноценным обладателем титула после отказа от пояса украинца Александра Усика.

На счету 32-летнего Гассиева теперь 34 победы и два поражения на профессиональном ринге.

29-летний Кадиру потерпел второе поражение. Он является победителем юношеских Олимпийских игр (2014), на его счету 23 победы на профессиональном ринге.