Мурат Гассиев: «Кто лучший боксер России сейчас — я или Бивол? Конечно, Бивол. У кого пояса, тот и лучший»

— Он же не уходил, а просто оставил пояса вакантными. Если он захочет вернуться и заново отбоксировать, то это уже боксер с именем. Любой бой ему будет просто организовать. Какой будет интереснее, выгоднее с финансовой стороны, тот и проведет.