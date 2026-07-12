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Мурат Гассиев: «Кто лучший боксер России сейчас — я или Бивол? Конечно, Бивол. У кого пояса, тот и лучший»

Чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев высказался о перспективах.

— Если Александр Усик захочет вернуться в бокс, ему придется заново забирать пояса, в том числе и у вас. Как смотрите, если он вернется?

— Он же не уходил, а просто оставил пояса вакантными. Если он захочет вернуться и заново отбоксировать, то это уже боксер с именем. Любой бой ему будет просто организовать. Какой будет интереснее, выгоднее с финансовой стороны, тот и проведет.

— Кто сегодня лучший боксер России — вы или Дмитрий Бивол?

— Конечно, Дмитрий Бивол. У него вроде три пояса, от одного отказался. В любом случае, у кого пояса, тот и лучший, — передает слова Гассиева корреспондент Спортса«» Вадим Тихомиров.

11 июля на турнире IBA.Pro 19 в Москве Гассиев нокаутировал Петера Кадиру. Это его первая защита чемпионского пояса.

«Если в ближайшее время не получится объединить пояса, можно с ним выступить». Мурат Гассиев провел стердаун против Дерека Чисоры.

Так забил соперника, что угол сдался. Легкая защита от Гассиева в Москве.