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Ислам Махачев: «Конор побил Конора. Макс, поздравляю»

Ислам Махачев отреагировал на травму Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем.

«Конор побил Конора. Макс, поздравляю», — написал Махачев.

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