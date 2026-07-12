Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пэдди Пимблетт: «Макгрегор уже закончил? Теперь я могу стать лицом UFC»

Пэдди Пимблетт отреагировал на поражение Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем.

«Макгрегор уже закончил? Теперь я могу стать лицом UFC», — сказал Пимблетт.

Макгрегор проиграл за минуту первого раунда. Он травмировал ногу. Для Конора это был первый бой за пять лет. Последний раз он дрался в июле 2021 года, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.

Макс Холлоуэй: «Пожалуйста, поддержите Конора. Нам надо повторить бой».

Ислам Махачев: «Конор побил Конора. Макс, поздравляю».

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше