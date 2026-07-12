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Белал Мухаммад: «Чендлер навел порчу на бой Макгрегора и Холлоуэя»

Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад отреагировал на результат боя между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем на UFC 329.

Источник: Спортс‘’

«Майк Чендлер навел порчу на этот бой», — написал Мухаммад в соцсетях.

Бой Макгрегора и Холлоуэя завершился на второй минуте победой Макса после того, как Конор получил травму колена.

Сколько стоила минута неловкости Конора после возвращения?