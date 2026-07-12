Белал Мухаммад: «Чендлер навел порчу на бой Макгрегора и Холлоуэя»

«Майк Чендлер навел порчу на этот бой», — написал Мухаммад в соцсетях.
Бой Макгрегора и Холлоуэя завершился на второй минуте победой Макса после того, как Конор получил травму колена.
Сколько стоила минута неловкости Конора после возвращения?
Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад отреагировал на результат боя между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем на UFC 329.
«Майк Чендлер навел порчу на этот бой», — написал Мухаммад в соцсетях.
Бой Макгрегора и Холлоуэя завершился на второй минуте победой Макса после того, как Конор получил травму колена.
Сколько стоила минута неловкости Конора после возвращения?