Макс Холлоуэй: «После травмы Конор кричал, чтоб я продолжал драться»

«Я говорил рефери, что он травмирован, надо заканчивать. Конор кричал, чтоб я продолжал драться. Этот парень — сумасшедший», — сказал Холлоуэй.
Макгрегор проиграл за минуту первого раунда. Он травмировал ногу. Для Конора это был первый бой за пять лет. Последний раз он дрался в июле 2021 года, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.
Макс Холлоуэй: «Пожалуйста, поддержите Конора. Нам надо повторить бой».
Ислам Махачев: «Конор побил Конора. Макс, поздравляю».
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