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Джейк Пол отреагировал на бой Макгрегор — Холлоуэй 45-ю смеющимися эмодзи

Блогер и боксер Джейк Пол отреагировал на исход боя между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем на UFC 329.

Источник: Спортс‘’

Пол выложил 45 смеющихся эмодзи после завершения боя.

Поединок Макгрегора и Холлоуэя закончился на второй минуте. Конор получил травму колена и проиграл техническим нокаутом.

Сколько стоила минута неловкости Конора после возвращения?