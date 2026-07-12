Джейк Пол отреагировал на бой Макгрегор — Холлоуэй 45-ю смеющимися эмодзи

Пол выложил 45 смеющихся эмодзи после завершения боя.
Поединок Макгрегора и Холлоуэя закончился на второй минуте. Конор получил травму колена и проиграл техническим нокаутом.
Сколько стоила минута неловкости Конора после возвращения?
Блогер и боксер Джейк Пол отреагировал на исход боя между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем на UFC 329.
Пол выложил 45 смеющихся эмодзи после завершения боя.
Поединок Макгрегора и Холлоуэя закончился на второй минуте. Конор получил травму колена и проиграл техническим нокаутом.
Сколько стоила минута неловкости Конора после возвращения?