Дана Уайт не верит, что Макгрегор травмировался до боя: «44 миллиона посмотрело стердаун, никто ничего не заметил»

«Мог ли Конор получить травму до боя? Я не знаю. На пресс-конференции он подбежал к Холлоуэю, они уперлись друг в друга лбами. Если бы что-то случилось в последние 24 часа, я бы это знал. Доктора проверяли его до боя, он выглядел чертовски хорошо и на пресс-конференции, и на взвешивании. Все видят все. Битву взглядов посмотрело 44 миллиона человек. Кто-нибудь что-нибудь бы заметил, но этого не произошло», — сказал Уайт.