Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дана Уайт не верит, что Макгрегор травмировался до боя: «44 миллиона посмотрело стердаун, никто ничего не заметил»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи, что Конор Макгрегор мог получить травму колена до боя с Максом Холлоуэем на UFC 329.

Источник: Спортс‘’

«Мог ли Конор получить травму до боя? Я не знаю. На пресс-конференции он подбежал к Холлоуэю, они уперлись друг в друга лбами. Если бы что-то случилось в последние 24 часа, я бы это знал. Доктора проверяли его до боя, он выглядел чертовски хорошо и на пресс-конференции, и на взвешивании. Все видят все. Битву взглядов посмотрело 44 миллиона человек. Кто-нибудь что-нибудь бы заметил, но этого не произошло», — сказал Уайт.

Макгрегор травмировал колено на первых секундах боя с Холлоуэем и проиграл ему техническим нокаутом.

Нелепое возвращение Конора: проиграл за 65 секунд! Cломался после первого же удара.