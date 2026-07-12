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Макс Холлоуэй: «Конор привел своих детей на бой… Я не собираюсь избивать раненого пса»

Макс Холлоуэй сказал, что не хотел бить травмированного Конора Макгрегора.

«Я сказал рефери: “Останови бой, он же не может драться”. Рефери сказал, чтобы Конор поднялся, а я сделал шаг назад. Хорошо, мы продолжили, но он еле шевелил ногами.

Он привел своих детей на бой… Я не собираюсь избивать раненую собаку", — сказал Холлоуэй.

Макгрегор проиграл за минуту первого раунда. Он травмировал ногу.

Для Конора это первый бой за пять лет. Последний раз он дрался в июле 2021 года, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.

Нелепое возвращение Конора: проиграл за 65 секунд! Cломался после первого же удара.