Макс Холлоуэй: «Конор привел своих детей на бой… Я не собираюсь избивать раненого пса»

«Я сказал рефери: “Останови бой, он же не может драться”. Рефери сказал, чтобы Конор поднялся, а я сделал шаг назад. Хорошо, мы продолжили, но он еле шевелил ногами.
Он привел своих детей на бой… Я не собираюсь избивать раненую собаку", — сказал Холлоуэй.
Макгрегор проиграл за минуту первого раунда. Он травмировал ногу.
Для Конора это первый бой за пять лет. Последний раз он дрался в июле 2021 года, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.
Нелепое возвращение Конора: проиграл за 65 секунд! Cломался после первого же удара.