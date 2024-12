«Я устал от ФИДЕ. Идите к черту!» Карлсена выгнали с ЧМ за джинсы

«Очевидно, что это был не лучший турнир для меня. В пятницу, 27 декабря, был тяжелый день, я проиграл одну партию, мог проиграть еще пару, играл не очень хорошо, ситуация не была под контролем, — признался в эфире Take Take Take 16-й чемпион мира. — Я хорошо выспался, хорошо пообедал. Я едва успевал на начало второго дня, поэтому надел рубашку, накинул пиджак и, честно говоря, даже не подумал о джинсах. Я даже переобулся!



Сначала мне выписали штраф, что нормально, а после я получил предупреждение, что мне необходимо переодеться после восьмого тура. Я ответил: “Я переоденусь завтра, если это приемлемо”. И получил ответ: “Ты либо переоденешься сейчас, либо мы снимаем тебя”. В этот момент для меня ситуация стала делом принципа, и мы пришли к тому, что имеем сейчас! Честно говоря, я уже слишком стар, чтобы переживать о таких вещах. Никто не хочет отступать. И я просто завершу на этом турнир и поеду туда, где погода лучше, чем здесь, и да, это все».