Что скрывает скип? Анна Сидорова разрушает мифы о себе

Источник: РИА "Новости"

— Спортсмены из большого спорта, как правило, всегда лишены общения с самыми близкими. Хорошо хоть, что сейчас появилась такая техника, которая позволяет оставаться всегда и везде на связи, по FaceTime можно поболтать с кем угодно и даже видеть друг друга, но все равно этим не заменить живое общение или просто тёплые объятия любимого человека. (Cosmopolitan, февраль 2018-го).

— Когда я занималась фигурным катанием, получила травму и ушла из спорта, я искала себя, можно так сказать. Тяжело было расстаться с фигурным катанием. Все, моя жизнь закончилась, слезы обиды, злость. Керлинг решили попробовать, и мне не понравилось. Это было жутко непонятно, смешно, несерьезно. Сейчас уже не только мое мнение изменилось. Наш вид спорта реально интересен. Естественно, сейчас я уже не думаю о том, что керлинг — это легкий вид спорта. Первый выигранный чемпионат Европы — последним броском моим решалось. Если я его сделаю — мы выиграли. Не сделаю — не выиграли. Помню момент, когда я поняла, что уже сделала этот бросок. Первое, о чем я подумала, что сейчас мои родители перед телевизором смотрят все в прямом эфире, и наверняка у моего папы на глазах слезы. Душераздирающий момент, ради которого стоит жить.

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— Если говорить о моих личных амбициях, то я максималист, и мне хотелось бы выиграть все на этом свете. На какие бы я соревнования ни ехала, я настраиваю себя на то, что надо побеждать. (Газета.ру, июнь 2017-го года).

— Если говорить про меня лично, то я вообще «человек-спать». Сплю в любой момент, когда есть такая возможность, и днем — за милое дело. Особенно когда у нас две игры, для меня это must have. Приезжаем в гостиницу, и даже если мало времени, все равно иду валяться. Некоторые девчонки спят, некоторые читают, кто-то смотрит сериалы или фильмы. В любом случае отдыхаем в гостинице, нет такого, что приехали: а, у меня два часа, что там, скидки в магазинах? Ну, я побежала! (РИА Новости, декабрь 2015-го года).

— На чемпионате мира в Пекине 10 дней жили без соцсетей. Обменивалась сообщениями с родными и близкими — этого было достаточно. Получилось вполне удачно, всем советую. («Спорт-Экспресс», март 2017-го года).

— Я — сложная, целеустремленная и справедливая. Если мы говорим про спорт, то мне бы хотелось быть достойным лидером, который ведет к победам. (Sports.ru, апрель 2017-го года).

— 45 метров — это длина нашей дорожки. Тебе нужно выполнить бросок с точностью до сантиметра. Сводит все: и руки сводит, и спину сводит, дыхание сбивается, а тебе нужно сейчас максимально успокоиться и выполнить точный бросок. То, что видят люди — это моя обложка. Внутри кишит сумасшедший мир, который вырывается, только когда происходит либо провал, либо победа. Многие люди считают, что я вся такая холодная. Я действительно практически не улыбалась и говорила такую фразу: «я буду улыбаться, когда я выиграю». На самом деле я очень чувствительный человек, но да, мне нельзя этого показывать. Я должна внутри оставаться спокойной. Я — тот человек, который должен вести свою команду.

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— Что до поведения на льду, то не могу назвать себя тираном, у нас в команде демократия. Просто окончательное решение принимаю я, так как веду игру. («Большой спорт», 2014-й год).

— Действительно, тяжело в Пхенчхане мне было смотреть, как выступают наши девочки в керлинге. Потому что это была цель моей жизни, и я знала, что на этой Олимпиаде мы могли бы выиграть первую в истории медаль. Очень, конечно, было сложно морально, но потом удалось переключиться. («Спорт-Экспресс», апрель 2018-го года).

— Если ты профессиональный спортсмен и входишь в пул тестирования ВАДА, то нужно быть предельно осторожным с любой едой и напитками. Мы все знаем, что если ты берешь запечатанную бутылку, открываешь ее и пьешь, то с нее теперь нельзя спускать глаз. Если отвернешься на секунду, то больше из нее не пей. (RT, февраль 2018-го года).

— В керлинге есть негласная поговорка: выигрывает команда, проигрывает скип. То есть когда выиграли — все молодцы, когда проиграли — виноват капитан. В 2017-м году накануне Олимпийских игр у нас было серебро. И мы понимали, что вот сейчас мы максимально близко к нашей мечте, к медали на Олимпийских играх. Мы должны были поехать туда, но мы не поехали. И это был самый тяжелый момент в моей карьере. Все делали вид, что жизнь продолжается. Хотя внутри у всех все умерло. Это реально было очень тяжело, это болит, и это будет болеть. Но это стимул двигаться дальше. Сейчас я воспринимаю это так. Я думаю, каждая из нас пережила этот момент. И каждая подумала о том, чтобы закончить, чтобы больше не играть. Зачем? Было очень тяжело пережить это все. Если так случится еще раз — ну это надо быть жестким садомазохистом, чтобы решиться на это. Но судя по тому, что мы все остались, похоже, что мы все — ненормальные.

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Анна Сидорова — серебряный призер чемпионата мира по керлингу, четырехкратный бронзовый призер мировых первенств, двукратный чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.