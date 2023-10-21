«Мужик, отвали от меня!» Звезда фигурки Медведева о трэше в Японии, интиме и расчлененке в мусорном баке

Источник: Соцсети

Чуть больше года назад двукратная чемпионка мира Евгения Медведева начала активно участвовать в жизни футбольного клуба «Динамо». За это время фигуристка познакомилась с игроками и даже попробовала себя в роли интервьюера. А на днях Женя пришла в шоу «Это футбол, брат!» и рассказала, что привело ее к бело-голубым, почему выбрала костюм шаурмы на проекте «Маска» и как однажды выбросила коньки в мусорку. Бонусом — трэш-истории про расчлененку в Канаде и молитву от японца.

Молитва в японском лифте

— Мне было 13 лет, я каким-то чудом отобралась в юниорский финал Гран-при, который проходил на острове Фукуока в Японии. Я первый раз поехала в Японию. И тут все это: Япония, игрушки, аниме, конфеты — охренеть! Мы с девочками после соревнований, все хорошо откатались, у нас была традиция бегать по отелю. Мелкие же, прикольно во всякие вышибалы, догонялки играть — мешать, короче, людям спать.

Время где-то четыре утра, я уже все, иду спать, отдыхать. Япония живет постоянно. Я захожу в полный лифт людей: женщины, мужчины, дети, кони, люди. Мне нужно было на один из самых высоких этажей, я с первого ехала. Как-то люди все начали потихонечку выходить, раз, и остается один какой-то японский мужик. И 13-летняя я. Значит, десять этажей мне надо проехать с этим мужиком. И он начинает напевать. Я в угол вбиваюсь, думаю, елки-палки!

Практически перед тем, как открываются двери, этот мужик ко мне поворачивается, падает на колени и начинает мне в ноги молиться и что-то на японском говорить. Я его просто ногой отпихиваю, говорю: «Мужик, отвали от меня!» Слава богу, двери открываются и там стоит какая-то японская тетка просто такая: «Аааааа, русская девочка!» Я оттуда убежала, господи.

Расчлененка в помойном баке

— Канада, Торонто, там я тренировалась несколько лет. Жили мы на 18-м этаже, каждый день с собой я таскала чемоданчик с коньками тяжелый. Все тренажеры, резины, мячики, коньки. Эту бандуру тащить с 18-го этажа на первый — так себе вообще идея. У нас было три лифта. Вызываю, но ни один не приезжает, кнопка не нажимается. У меня полчаса до тренировки, 15 минут ехать. Думаю: «Что делать? Придется бежать вниз с 18-го этажа с чемоданом тяжеленным».

Иду-иду, и рядом со мной мужчина с ребенком на плече начал спускаться. И он такой: «А ты знаешь, почему лифты не работают? Мертвое тело в лифте нашли сегодня ночью. Прикинь, у нас труп нашли!» Я думаю: «Классно, проходите вперед, пожалуйста».

Спускаюсь, а там все как в фильмах: полиция, ленточки. Я выхожу из дома, а они такие: «Где вы были вчера вечером в 22:30?» Меня колотит, я с чемоданом. Я говорю: «Я дома сидела у себя». Они: «Вы понимаете, если мы вас сейчас выпустим, мы вас запустить обратно к вам домой не сможем». А у меня уже 15 минут до тренировки. Я думаю: «Ладно, на коврике переночую».

Значит, вызываю такси, приезжаю на каток, смотрю новости. Ко мне подбегает мой тренер: «Ты в порядке? Ты живая?» Я думаю: «Почему ты так удивлен?» Он такой: «Ну, у вас типа расчлененка на заднем дворе в помойном баке». Мужика расчленили, и выкинули к нам в помойный бак. Не в лифте. Ночевала в итоге дома, меня пустили.

Пекин-2022 и тесты на коронавирус

— Олимпиада-2022 проходила в Китае. Все такие: «Ковид-ковид, страшно». Ходят в двух масках. За две недели до вылета в Пекин нужно было заполнять специальное приложение, форму здоровья. Все крестились, не дай бог заболеть. День вылета, сдаю тест — он отрицательный. Все, летим в Пекин. Прилетаю, в аэропорту берут мазок — положительный! В ковидарий, пам-пам. Там были другие меры предосторожности. Я просидела на карантине всего 5 дней, до нескольких отрицательных тестов. Но было так себе. Прилететь на Олимпиаду в Китай и в самолете вот подхватить.

Как связаны Кубок Первого канала и «Динамо»?

— У нас вопрос: ты такая непобедимая чемпионка, как ты могла из всех клубов выбрать команду, у которой ни одного трофея не будет никогда?

— На самом деле есть такая тенденция. Есть такое соревнование — Кубок Первого канала. И вот сделали новые соревнования — нужно было выбрать цвет команды: красный или синий. Сказали: «Выбирай». Я такая: «Красный». Мне отвечают: «Ха, неправильно, красный уже занят!» Я говорю: «Ладно, давайте синий».

И с синим пошли. Раз проиграли, два проиграли. И вот «Динамо»…

Выбор Шаурмы в телепроекте «Маска»

— Во-первых, это мем. Это смешно. Короче, передо мной положили огромную стопку листочков, на которых изображены нарисованные маски. У них там ива, жар-птица, скорпиониха, вот это вот все. Скорпионихой, кстати, Сергей Лазарев оказался (смеется). Я смотрю, думаю: «Что-то какой-то пафос». Я не певица, а это музыкальный конкурс, там надо петь. Понятное дело, что петь классно я не буду, это бред.

Мне ничего не нравится, я говорю: «Давайте придумывать что-то новое». Сижу расстроенная. И один из последних слайдов — дебильная абсолютно шаурма, у нее еще рисунок такой дурацкий был: шаурма, тупая улыбочка и две руки. И я такая: «Вот оно, надо брать!» И у меня менеджер такой рядом сидит: «Ты нормальная?» Шаурма классная получилась, единственное, что у меня во время выступления оттуда лук вывалился. Головой сильно крутила, пришлось его подбирать потом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239588&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О сексе перед соревнованиями

— Футбольный тренер Антонио Конте говорил, что сексом лучше не заниматься до матчей. Как у фигуристов с этим накануне соревнований?

— Нас на соревнования и на выступления аккредитовывают. Строго. Всю мою сознательную жизнь у меня тренер был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. Аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было. Поэтому я ничего не могу сказать об этом!

О страхе перед бабочками

— Я ненавижу бабочек и мотыльков. На самом деле, у меня сейчас есть очень красивый зеленый костюм. Я катаю лето, я цветочек. На костюме есть маленькие бабочки, такое меня не смущает, но когда настоящие эти мразоты летают…

Об усталости и желании бросить фигурное катание

— Тебя когда-нибудь отстраняли от тренировок? Были дисциплинарные наказания?

— 200 грамм на весах считаются? У меня так было один раз, когда мне было 4 года. Мама рассказывала. У меня не было таких закидонов, типа все, я бросаю, все, идите в попу. У меня это случилось буквально пару лет назад. Не стала своему желанию препятствовать (смеется).

Я 4-летняя, маленький шпендик. Меня что-то тренер поругала, что-то не получалось ничего. Я вышла с катка, взяла коньки и в мусорку их выкинула. Мама с бабушкой из-за угла такие подошли, достали коньки из мусорки и положили обратно. На следующий день пришла на каток нормально.

— А реально не было такого, чтобы ты устала? Это же спорт, перелеты…

— Перелеты — это отдых, ты что? Тебя никто не трогает в самолете, это же прекрасно, ты сидишь, спишь, музыку слушаешь.

— То есть выгорания не было? И не хотела уйти из спорта?

— Нет, никогда.