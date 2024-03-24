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15:48 (мск), источник: Sport24

Тарасова: «Малинин — гений. Это было лучшее выступление в истории фигурного катания»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу Ильи Малинина на чемпионате мира-2024.

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В произвольной программе Малинин выполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель.

«Фантастические эмоции от чемпионата мира. Впечатлили и танцы, и мужское одиночное катание. Хочу отметить канадские танцы. Это был культурный шок! Никто никогда не видел подобной программы и катания, как у канадцев. Жалко и незаслуженно, что они на втором месте. Они гениальные и выдающиеся реформаторы. Я их поздравляю, обожаю и много лет люблю! Надеюсь, они будут первыми, хотя для меня канадцы первые давно.

Не понимаю зачем обсуждать Малинина. Он — гений! Им можно только восхищаться. Соглашусь с тем, что это было лучшее выступление в истории фигурного катания. Тут даже слово “хорошо” не подходит для описания произошедшего. Фантастическое выступление! Малинин сделал то, что никто не смог сделать до него и вместе с этим потрясающе катался. Этот мальчик все сможет!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Богданом Королевым.

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