Тарасова: «Малинин — гений. Это было лучшее выступление в истории фигурного катания»

«Фантастические эмоции от чемпионата мира. Впечатлили и танцы, и мужское одиночное катание. Хочу отметить канадские танцы. Это был культурный шок! Никто никогда не видел подобной программы и катания, как у канадцев. Жалко и незаслуженно, что они на втором месте. Они гениальные и выдающиеся реформаторы. Я их поздравляю, обожаю и много лет люблю! Надеюсь, они будут первыми, хотя для меня канадцы первые давно.



Не понимаю зачем обсуждать Малинина. Он — гений! Им можно только восхищаться. Соглашусь с тем, что это было лучшее выступление в истории фигурного катания. Тут даже слово “хорошо” не подходит для описания произошедшего. Фантастическое выступление! Малинин сделал то, что никто не смог сделать до него и вместе с этим потрясающе катался. Этот мальчик все сможет!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Богданом Королевым.