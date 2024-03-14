Прыжки в фигурном катании: простой гайд по сложным элементам

Каори Сакамото исполняет прыжок в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине | Источник: Reuters
Наверняка вы не раз слышали во время трансляций соревнований по фигурному катанию завораживающие названия прыжков. Если вам приходила в голову мысль: причем здесь тулуп и кто такой Аксель, то этот материал именно для вас.
В фигурном катании можно выделить 4 основных, базовых элемента: шаги, спирали, вращения и прыжки. Речь пойдет о самом зрелищном и запоминающемся элементе — о прыжках.
Виды прыжков в фигурном катании
Существует 6 основных видов прыжков, которые в свою очередь делятся на зубцовые и реберные. Зубцовые выполняется с опорой на зубцы на острие конька, а реберные — с фиксацией на внутреннее или внешнее ребро.
|Название
|Вид
|Описание
|Тулуп
|зубцовый
|фигурист двигается на правой ноге, отталкивается зубцом левой, приземляется на правую
|Флип
|зубцовый
|спортсмен двигается на левой, толкается зубцом правой, приземляется на правую. Для прыжка характерны короткий заход и отталкивание сразу после разворота
|Лутц
|зубцовый
|так же, как при флипе, спортсмен двигается на левой, толкается зубцом правой, приземляется на правую. Лутц отличается долгим заходом на прыжок
|Сальхов
|реберный
|перед прыжком фигурист скользит на левой, правая выполняет мах, толчок на левой, приземление на правую
|Риттбергер
|реберный
|перед риттбергером левая нога находится впереди правой. Скольжение, толчок и приземление — на правой
|Аксель
|реберный
|единственный прыжок, который начинают лицом вперед, а также самый дорогостоящий по начисляемым баллам
Как судьи оценивают выступления фигуристов
Судейская система ИСУ (ISU Judging System) действует с 2005 года, она пришла на смену менее удобной «шестибалльной». Оценка фигуристов складывается из двух категорий — технической и так называемых компонентов. Также существует ряд специфических элементов, исполняемых в одном виде фигурного катания, например поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы в парном катании.
За выставление баллов за технику ответственны сразу две коллегии арбитров. Техническая панель в режиме реального времени высчитывает количество оборотов в прыжках, выставляет уровень сложности элементов (дорожек шагов, вращений, поддержек, тодесов, секций паттерна и прочего) от базового до максимального четвертого, а также подмечает основные ошибки. К ним относятся падения, недокруты на прыжковых элементах или же неправильный выбор ребра конька при исполнении лутца и флипа.
Компоненты также называют «второй оценкой» — она отражает общее впечатление судей от выступления фигуристов. Раньше судьи оценивали выступление по пяти компонентам — связующие элементы, владение коньком, интерпретация музыки, композиция и перфоманс. В 2022 году были внесены изменения, после которых остались только три компонента —композиция, владение коньком, а также новый компонент — презентация. Он включает в себя элементы «перформанса» и «интерпретации музыки».
Виды прыжков в фигурном катании
Несмотря на все сопутствующие элементы, прыжки до сих пор считаются ключевым мерилом уровня фигуриста. Рассмотрим каждый прыжок поподробнее.
Название этого вида прыжков не имеет отношения к зимней верхней одежде. На английском это слово значит «петля на носке» (toe loop). Тулуп — наиболее простой из категории зубцовых прыжков в дисциплине, при заходе на который исполнитель производит разворот «тройку» на левом коньке, затем, переступив на правый, отводит ногу назад и делает толчок зубцом левого конька.
Самым первым прыжок продемонстрировал американский спортсмен Брюс Мейпс в 1920 году. Четверной тулуп на соревнованиях впервые покорился в 1988 году канадцу Курту Браунингу, а среди женщин — россиянке Александре Трусовой на чемпионате мира среди юниоров в 2018 году.
Фигурист двигается на правой ноге, отталкивается зубцом левой, приземляется на правую.
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|Одинарный тулуп
|Двойной тулуп
|Тройной тулуп
|Четверной тулуп
|Недокрут до 180°
|оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)
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Флип, как и тулуп, назван не в честь спорстмена, впервые его исполнившего, а английским словом, означающим «щелчок».
Имя первого исполнившего его фигуриста точно не установлено, но Брюс Мейпс утверждал, что именно он первым исполнил флип. В 2016 году японец Сема Уно стал первым фигуристом, чисто исполнившим четверной флип на соревнования. Среди женщин четверной флип позволил войти в истории россиянке Александре Трусовой —в 2019 году в Финале Гран-При в Турине.
Флип выполняется с внутреннего ребра левого конька и удара зубцом правого, дальнейшим приземлением на ход назад на наружное ребро последнего. При его демонстрации важно добиться энергичного выпрямления и толчковой, и опорной конечности.
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|Одинарный флип
|Двойной флип
|Тройной флип
|5,3
|Четверной флип
|Недокрут до 180°
|оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)
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Лутц считается наиболее сложным из зубцовых прыжков.
Как и все реберные прыжки, лутц получил название по имени первого исполнителя — австрийца Алоиза Лутца, презентовавшего его в 1913 году. При этом первое письменное упоминания исполнения прыжка другим фигуристом зафиксировано только в 1928 году.
Четверной лутц на соревнованиях впервые покорился американцу Брэндону Мрозу, а среди женщин — россиянке Александре Трусовой.
Траектория движения по всей длине элемента визуально похожа на вытянутую букву S. Свободная конечность фигуриста перед отталкиванием присоединяется к опорной, плечи поворачиваются в оборотную вращению в прыжке сторону, а толчковая выставляется на пару-тройку длин конька позади опорной ноги и на размахе одного конька в боковом направлении. Благодаря резкому отталкиванию спортсмен устремляется вверх.
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|Одинарный лутц
|Двойной лутц
|оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)
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Сальхов является самым простым из реберных прыжков.
Автор элемента — шведский спортсмен Ульрих Сальхов, презентовавший его в 1909 году. Покорителем четверного прыжка в 1998 году был американец Тимоти Гейбл, а среди женщин — японка Мики Андо.
При исполнении данного прыжка наблюдается смена ноги и положительный вектор вращения фигуриста. К наиболее часто применяемому способу подхода к прыжку относится тройка вперед-наружу — назад-внутрь. Считается, что в сальхове проще достичь максимального количества оборотов в сравнении с прочими прыжками, поэтому первый пятерной прыжок на соревнованиях почти наверняка будет сальховом.
|Четверной сальхов
|Недокрут больше 180°
|оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)
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Прыжок, который в отечественной спортивной литературе раньше назывался «прыжок петлей».
В 1910 году немецкий фигурист Вернер Риттбергер продемонстрировал новый элемент. После риттбергера на ледовой поверхности появляется рисунок в форме петли, благодаря чему прыжок является одним из самых узнаваемым в фигурном катании.
Четверной риттбергер на соревнованиях пока не исполнялся в женском катании, а среди мужчин первым стал в 2016 году двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
Спортсмен, предварительно скрестив ноги, толкается ребром правой конечности, и на нее же приземляется.
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|Одинарный риттбергер
|0,5
|Тройной риттбергер
|Четверной риттбергер
|Недокрут до 180°
|Недокрут больше 180°
|оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)
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Самый сложный прыжок в фигурном катании.
Авторство элемента принадлежит норвежцу Акселю Паульсену, продемонстрировавшему его в 1882 году на турнире в Вене. А спустя 40 лет прыжок покорился его легендарной соотечественнице Соне Хени. Аксель является стандартным элементом в программах мужчин, но из женщин его по-прежнему выполняют немногие. Первой женщиной, исполнившей тройной аксель, была Мидори Ито в 1988 году на турнире NHK Trophy.
Аксель выполняется с хода вперед, поэтому включает неполное число оборотов. Фигурист, осуществив скольжение назад, разворот и взмах правым коньком, прыгает, проделывая в полете еще пол-оборота.
Лишь один фигурист в мире исполняет четверной аксель на официальных соревнованиях — американец Илья Малинин. Недавно россиянин Владислав Дикиджи поделился видео четверного акселя, выполненного на тренировке.
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|Одинарный аксель
|1,1
|Двойной аксель
|3,3
|Тройной аксель
|Четверной аксель
|Недокрут до 180°
|оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)
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Какие прыжки запрещены в фигурном катании
Сальто назад — один из самых эффектных и вместе с тем экстремальных элементов в фигурном катании находится под запретом уже почти 50 лет. В 1976 году Терри Кубичка на победном для себя чемпионате США произвел сильное впечатление на зрителей. Вскоре Терри представил сальто назад и на чемпионате мира. Международный союз конькобежцев счёл этот трюк опасным для жизни и здоровья фигуристов и наложил вето на его исполнение в рамках официальных соревнований. Данный элемент иногда включают в программу ледовых шоу, в частности, не избежал искушения исполнить опасное сальто трехкратный чемпион мира и чемпион Игр в Пекине Нэйтан Чен.
Пожалуй, самое памятное использование этого рискованного трюка принадлежит француженке Сурии Бонали. На Олимпиаде в Нагано пятикратная чемпионка Европы, уже потеряв шансы на медаль, решила оторваться по полной и сделать что-то необычное. И пусть арбитры были вынуждены оштрафовать спортсменку, зал остался в восторге.
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Под запретом находится и каскад из четырех и более прыжков подряд. Фигуристы исполняют такие упражнения на тренировках и в разминках, однако вставлять в каскад более трех прыжков во время соревновательных прокатов не допускается из-за риска получения травмы.
Почему некоторые прыжки запретили? Чем отличается женское катание от мужского? Отвечаем на эти и другие вопросы о фигурном катании.
Чем отличается мужское фигурное катание от женского?
Принципиальной разницы нет. И там и там спортсмены-одиночники выходят на лед и представляют короткую и произвольную программы. Отличия есть только в сложности элементов, которые исполняют фигуристы: традиционно мужчины могут прыгать более сложные прыжки, хотя в последнее время эта разница постепенно нивелируется, и женщины догоняют мужчин в сложности.
Как может выиграть фигурист, который упал, исполняя прыжок?
В фигурном катании падение на прыжке не всегда лишает спортсмена победы, так как судьи оценивают программу по множеству факторов, и потерянные на неудавшемся прыжке баллы можно добрать за счет других элементов, которые окажутся сложнее, будут стоить больше баллов и будут более чисто исполнены, чем у соперников.
Какой самый сложный и самый легкий прыжок в фигурном катании?
Самым сложным прыжком в фигурном катании считается четверной аксель. К настоящему моменту есть только один фигурист, который смог исполнить этот прыжок на соревнованиях — американец Илья Малинин.
В «семействе» прыжков в фигурном катании самыми простыми считаются тулупы — это видно и из их базовой стоимости. Соответственно, самым простым прыжком можно назвать одинарный тулуп.
Почему запретили сальто в фигурном катании?
Сальто в фигурном катании запретили из-за повышенного риска серьезных травм для спортсменов. Сейчас за исполнение этого элемента спортсмена могут оштрафовать и снять баллы.