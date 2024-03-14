Прыжки в фигурном катании: простой гайд по сложным элементам

Каори Сакамото исполняет прыжок в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине | Источник: Reuters

Наверняка вы не раз слышали во время трансляций соревнований по фигурному катанию завораживающие названия прыжков. Если вам приходила в голову мысль: причем здесь тулуп и кто такой Аксель, то этот материал именно для вас.

В фигурном катании можно выделить 4 основных, базовых элемента: шаги, спирали, вращения и прыжки. Речь пойдет о самом зрелищном и запоминающемся элементе — о прыжках.

Виды прыжков в фигурном катании

Существует 6 основных видов прыжков, которые в свою очередь делятся на зубцовые и реберные. Зубцовые выполняется с опорой на зубцы на острие конька, а реберные — с фиксацией на внутреннее или внешнее ребро.

Название Вид Описание Тулуп зубцовый фигурист двигается на правой ноге, отталкивается зубцом левой, приземляется на правую

Флип зубцовый спортсмен двигается на левой, толкается зубцом правой, приземляется на правую. Для прыжка характерны короткий заход и отталкивание сразу после разворота

Лутц зубцовый так же, как при флипе, спортсмен двигается на левой, толкается зубцом правой, приземляется на правую. Лутц отличается долгим заходом на прыжок

Сальхов реберный перед прыжком фигурист скользит на левой, правая выполняет мах, толчок на левой, приземление на правую

Риттбергер реберный перед риттбергером левая нога находится впереди правой. Скольжение, толчок и приземление — на правой

Аксель реберный единственный прыжок, который начинают лицом вперед, а также самый дорогостоящий по начисляемым баллам



Как судьи оценивают выступления фигуристов

Судейская система ИСУ (ISU Judging System) действует с 2005 года, она пришла на смену менее удобной «шестибалльной». Оценка фигуристов складывается из двух категорий — технической и так называемых компонентов. Также существует ряд специфических элементов, исполняемых в одном виде фигурного катания, например поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы в парном катании.

Технические элементы

За выставление баллов за технику ответственны сразу две коллегии арбитров. Техническая панель в режиме реального времени высчитывает количество оборотов в прыжках, выставляет уровень сложности элементов (дорожек шагов, вращений, поддержек, тодесов, секций паттерна и прочего) от базового до максимального четвертого, а также подмечает основные ошибки. К ним относятся падения, недокруты на прыжковых элементах или же неправильный выбор ребра конька при исполнении лутца и флипа.

Компонентны

Компоненты также называют «второй оценкой» — она отражает общее впечатление судей от выступления фигуристов. Раньше судьи оценивали выступление по пяти компонентам — связующие элементы, владение коньком, интерпретация музыки, композиция и перфоманс. В 2022 году были внесены изменения, после которых остались только три компонента —композиция, владение коньком, а также новый компонент — презентация. Он включает в себя элементы «перформанса» и «интерпретации музыки».

Виды прыжков в фигурном катании

Несмотря на все сопутствующие элементы, прыжки до сих пор считаются ключевым мерилом уровня фигуриста. Рассмотрим каждый прыжок поподробнее.

Тулуп

Название этого вида прыжков не имеет отношения к зимней верхней одежде. На английском это слово значит «петля на носке» (toe loop). Тулуп — наиболее простой из категории зубцовых прыжков в дисциплине, при заходе на который исполнитель производит разворот «тройку» на левом коньке, затем, переступив на правый, отводит ногу назад и делает толчок зубцом левого конька.

История возникновения

Самым первым прыжок продемонстрировал американский спортсмен Брюс Мейпс в 1920 году. Четверной тулуп на соревнованиях впервые покорился в 1988 году канадцу Курту Браунингу, а среди женщин — россиянке Александре Трусовой на чемпионате мира среди юниоров в 2018 году.

Техника

Фигурист двигается на правой ноге, отталкивается зубцом левой, приземляется на правую.

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Стоимость прыжка

Одинарный тулуп

0,4 Двойной тулуп

1,3 Тройной тулуп

4,2 Четверной тулуп

9,5 Недокрут до 180°

80% баллов Недокрут больше 180° оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)

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Флип

Флип, как и тулуп, назван не в честь спорстмена, впервые его исполнившего, а английским словом, означающим «щелчок».

История возникновения

Имя первого исполнившего его фигуриста точно не установлено, но Брюс Мейпс утверждал, что именно он первым исполнил флип. В 2016 году японец Сема Уно стал первым фигуристом, чисто исполнившим четверной флип на соревнования. Среди женщин четверной флип позволил войти в истории россиянке Александре Трусовой —в 2019 году в Финале Гран-При в Турине.

Техника

Флип выполняется с внутреннего ребра левого конька и удара зубцом правого, дальнейшим приземлением на ход назад на наружное ребро последнего. При его демонстрации важно добиться энергичного выпрямления и толчковой, и опорной конечности.

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Стоимость прыжка

Одинарный флип

0,5 Двойной флип

1,8 Тройной флип

5,3

Четверной флип

11,0 Недокрут до 180°

80% баллов Недокрут больше 180° оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)

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Лутц

Лутц считается наиболее сложным из зубцовых прыжков.

История возникновения

Как и все реберные прыжки, лутц получил название по имени первого исполнителя — австрийца Алоиза Лутца, презентовавшего его в 1913 году. При этом первое письменное упоминания исполнения прыжка другим фигуристом зафиксировано только в 1928 году.

Четверной лутц на соревнованиях впервые покорился американцу Брэндону Мрозу, а среди женщин — россиянке Александре Трусовой.

Техника

Траектория движения по всей длине элемента визуально похожа на вытянутую букву S. Свободная конечность фигуриста перед отталкиванием присоединяется к опорной, плечи поворачиваются в оборотную вращению в прыжке сторону, а толчковая выставляется на пару-тройку длин конька позади опорной ноги и на размахе одного конька в боковом направлении. Благодаря резкому отталкиванию спортсмен устремляется вверх.

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Стоимость прыжка

Одинарный лутц

0,6 Двойной лутц

2,1 Тройной лутц 5,9 Четверной лутц 11,5 Недокрут до 180° 80% баллов Недокрут больше 180° оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)

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Сальхов

Сальхов является самым простым из реберных прыжков.

История возникновения

Автор элемента — шведский спортсмен Ульрих Сальхов, презентовавший его в 1909 году. Покорителем четверного прыжка в 1998 году был американец Тимоти Гейбл, а среди женщин — японка Мики Андо.

Техника

При исполнении данного прыжка наблюдается смена ноги и положительный вектор вращения фигуриста. К наиболее часто применяемому способу подхода к прыжку относится тройка вперед-наружу — назад-внутрь. Считается, что в сальхове проще достичь максимального количества оборотов в сравнении с прочими прыжками, поэтому первый пятерной прыжок на соревнованиях почти наверняка будет сальховом.

Стоимость прыжка

Одинарный сальхов 0,4 Двойной сальхов 1,3 Тройной сальхов 4,3 Четверной сальхов

9,7 Недокрут до 180° 80% баллов Недокрут больше 180°

оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)

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Риттбергер

Прыжок, который в отечественной спортивной литературе раньше назывался «прыжок петлей».

История возникновения

В 1910 году немецкий фигурист Вернер Риттбергер продемонстрировал новый элемент. После риттбергера на ледовой поверхности появляется рисунок в форме петли, благодаря чему прыжок является одним из самых узнаваемым в фигурном катании.

Четверной риттбергер на соревнованиях пока не исполнялся в женском катании, а среди мужчин первым стал в 2016 году двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Техника

Спортсмен, предварительно скрестив ноги, толкается ребром правой конечности, и на нее же приземляется.

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Стоимость прыжка

Одинарный риттбергер 0,5

Двойной риттбергер 1,7 Тройной риттбергер 4,9 Четверной риттбергер 10,5 Недокрут до 180°

80% баллов Недокрут больше 180°

оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)

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Аксель

Самый сложный прыжок в фигурном катании.

История возникновения

Авторство элемента принадлежит норвежцу Акселю Паульсену, продемонстрировавшему его в 1882 году на турнире в Вене. А спустя 40 лет прыжок покорился его легендарной соотечественнице Соне Хени. Аксель является стандартным элементом в программах мужчин, но из женщин его по-прежнему выполняют немногие. Первой женщиной, исполнившей тройной аксель, была Мидори Ито в 1988 году на турнире NHK Trophy.

Техника

Аксель выполняется с хода вперед, поэтому включает неполное число оборотов. Фигурист, осуществив скольжение назад, разворот и взмах правым коньком, прыгает, проделывая в полете еще пол-оборота.

Лишь один фигурист в мире исполняет четверной аксель на официальных соревнованиях — американец Илья Малинин. Недавно россиянин Владислав Дикиджи поделился видео четверного акселя, выполненного на тренировке.

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Стоимость прыжка

Одинарный аксель

1,1

Двойной аксель

3,3

Тройной аксель

8,0 Четверной аксель

12,5 Недокрут до 180°

80% баллов Недокрут больше 180° оценка на ступень меньше (например, неудавшийся тройной оценивается как двойной)

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Какие прыжки запрещены в фигурном катании

Сальто назад — один из самых эффектных и вместе с тем экстремальных элементов в фигурном катании находится под запретом уже почти 50 лет. В 1976 году Терри Кубичка на победном для себя чемпионате США произвел сильное впечатление на зрителей. Вскоре Терри представил сальто назад и на чемпионате мира. Международный союз конькобежцев счёл этот трюк опасным для жизни и здоровья фигуристов и наложил вето на его исполнение в рамках официальных соревнований. Данный элемент иногда включают в программу ледовых шоу, в частности, не избежал искушения исполнить опасное сальто трехкратный чемпион мира и чемпион Игр в Пекине Нэйтан Чен.

Пожалуй, самое памятное использование этого рискованного трюка принадлежит француженке Сурии Бонали. На Олимпиаде в Нагано пятикратная чемпионка Европы, уже потеряв шансы на медаль, решила оторваться по полной и сделать что-то необычное. И пусть арбитры были вынуждены оштрафовать спортсменку, зал остался в восторге.

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Под запретом находится и каскад из четырех и более прыжков подряд. Фигуристы исполняют такие упражнения на тренировках и в разминках, однако вставлять в каскад более трех прыжков во время соревновательных прокатов не допускается из-за риска получения травмы.

Вопросы и ответы

Почему некоторые прыжки запретили? Чем отличается женское катание от мужского? Отвечаем на эти и другие вопросы о фигурном катании.

Чем отличается мужское фигурное катание от женского?

Принципиальной разницы нет. И там и там спортсмены-одиночники выходят на лед и представляют короткую и произвольную программы. Отличия есть только в сложности элементов, которые исполняют фигуристы: традиционно мужчины могут прыгать более сложные прыжки, хотя в последнее время эта разница постепенно нивелируется, и женщины догоняют мужчин в сложности.

Как может выиграть фигурист, который упал, исполняя прыжок?

В фигурном катании падение на прыжке не всегда лишает спортсмена победы, так как судьи оценивают программу по множеству факторов, и потерянные на неудавшемся прыжке баллы можно добрать за счет других элементов, которые окажутся сложнее, будут стоить больше баллов и будут более чисто исполнены, чем у соперников.

Какой самый сложный и самый легкий прыжок в фигурном катании?

Самым сложным прыжком в фигурном катании считается четверной аксель. К настоящему моменту есть только один фигурист, который смог исполнить этот прыжок на соревнованиях — американец Илья Малинин.

В «семействе» прыжков в фигурном катании самыми простыми считаются тулупы — это видно и из их базовой стоимости. Соответственно, самым простым прыжком можно назвать одинарный тулуп.

Почему запретили сальто в фигурном катании?

Сальто в фигурном катании запретили из-за повышенного риска серьезных травм для спортсменов. Сейчас за исполнение этого элемента спортсмена могут оштрафовать и снять баллы.