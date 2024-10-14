Элементы в фигурном катании: шпаргалка для любителей узоров на льду

В этой статье мы расскажем вам, какие элементы в фигурном катании сегодня используют спортсмены, чтобы их программа набирала высокие баллы и радовала болельщиков.
Что такое элементы в фигурном катании
Элементы — это технические приемы на льду, которые составляют программу выступления любого фигуриста. Спортсмены во время выступления совершают прыжки, шаги, скольжения, спирали, поддержки. Все элементы оценивают судьи. Чем выше сложность каждого действия фигуриста — тем выше оценки, если все сделано правильно.
Виды элементов и их названия в одиночном фигурном катании
У «одиночников» свой набор трюков, которые заставят болельщиков восхищаться, а судий — ставить самые высокие баллы.
Вращения
Важные элементы в фигурном катании — вращения. Это различные пируэты, которые спортсмен выполняет на одной ноге. Делать это можно сидя, стоя, с различными отклонениями ноги и корпуса в стороны. Ниже в таблице покажем, какие вращения бывают и на какую стоимость элементов в фигурном катании может рассчитывать спортсмен.
|Название
|Буквенное обозначение
|Краткое описание
|Сложность
|Стоимость в баллах
|Волчок
|SSp, SSpB, SSp1-4, FSSp (с прыжком), CSSp (смена ноги)
|Выполняется сидя. Свободную ногу можно держать спереди, сбоку и сзади.
|5 уровней сложности: B, 1, 2, 3, 4. Возможны варианты с прыжка или смены ноги.
|Базовый волчок оценивается в 1.10 балла, самый сложный – в 3. Есть надбавка за качество исполнения (GOE)
|Либела
|CSp, CSpB, CSp1-4, FCSP (с прыжком), CCSP (смена ноги)
|Вращение стоя в позе ласточки. Свободная нога должна находится сзади так, чтобы колено было выше уровня бедра.
|Имеет 5 уровней сложности: B, 1, 2, 3, 4. Дополнительным усложнением является заход на элемент прыжком, смена ноги и высокое качество исполнения (GOE)
|Базовый элемент стоит 1.10 балла, самый сложный 3.20. Возможны надбавки за GOE.
|Винт
|USp, USpB, USp1-4, FUSp (с прыжком), CUSp (смена ноги)
|Любая позиция во время вращения стоя, в которой занятая нога вытянута или почти вытянута, но не так, как у либелы. Например, бильман.
|Имеет 5 уровней сложности: B, 1, 2, 3, 4. Дополнительным усложнением является заход на элемент прыжком, смена ноги и высокое качество исполнения (GOE)
|Базовый винт оценивается в 1 балл, самый сложный – 2.90 без учета GOE.
|Заклон
|LSp, LSpB, LSp1-4, FLSp (прыжок), CLSp (смена ноги)
|Вращение выполняется с глубоким прогибом тела назад и откинутой головой. Традиционно женский элемент.
|Имеет 5 уровней сложности: B, 1, 2, 3, 4.
|Самый базовый заклон «весит» 1.20 балла, самый «тяжелый» - 3.20. Баллов элементу может добавить качество исполнения (GOE).
|Комбинированное вращение
|CoSp, CoSpB, CoSp1-4, FCoSp (прыжок), CCoSp (смена ноги)
|Это любое вращение, в котором присутствуют элементы нескольких базовых позиций. В составе комбинированного вращения один раз может быть выполнено «небазовое» вращение, которое не подходит под описание остальных (NBP).
|Имеет 5 уровней сложности: B, 1, 2, 3, 4.
|Базовая оценка – 1.50 балла, самый сложный комбинированный элемент «стоит» 3.50
Прыжки
Следующие обязательные элементы в фигурном катании — прыжки. Это один из самых захватывающих дух инструментов, которым может обладать фигурист.
|Название
|Буквенное обозначение
|Краткое описание
|Сложность
|Стоимость в баллах
|Аксель
|A
|Реберный прыжок, который содержит неполное количество оборотов (от полутора, до четырех с половиной). Все из-за того, что выполняется лицом вперед.
|1A, 2A, 3A, 4A
|Самый легкий аксель стоит 1.10 балла. 2A – 3.30 балла, 3A – 8 баллов. Самый сложный – 12.50.
|Тулуп
|T
|Этот прыжок выполняется спиной вперед. Спортсмен движется на внутреннем ребре конька правой ноги, заносит вторую ногу за опорную и отталкивается ей от льда зубцом. Приземляться нужно на правую ногу.
|1T, 2T, 3T, 4T
|Тулуп с одним оборотом оценивается в 0.40 балла. Два оборота – 1.30 балла, три – 4.20 балла, четыре – 9.50.
|Риттбергер
|Lo
|Перед этим прыжком спортсмен едет спиной вперед, описывая круг на скрещенных ногах. Дальше нужно сделать резкое движение правой ногой, как бы «продавив» лед, прыгнуть и приземлиться
|1Lo, 2Lo, 3Lo, 4Lo
|1Lo – 0.50 балла, 2Lo – 1.70 балла, 3Lo – 4.90 балла, 4Lo – 10.50 балла.
|Лутц
|Lz
|Зубцовый прыжок. Спортсмен отталкивается с зубца правой ноги, в то время как левой ногой делает мах и отрывается с наружного ребра. Перед прыжком спортсмен часто едет спиной вперед, ноги при этом скрещены.
|1Lz, 2Lz, 3Lz, 4Lz
|1Lz – 0.60 балла,2Lz – 2.10 балла,3Lz – 5.90 балла,4Lz – 11.50 балла.
|Флип
|F
|Флипы – очень крутые прыжковые элементы в фигурном катании. Самые сложные, наравне с лутцем. Флип – это прыжок с зубца конька, один из самых «дорогих» в фигурном катании. Часто фигуристы перед ним делают разбег с одного конца льда в другой. После этого едут лицом вперед на левой ноге, поворачиваются назад, делают замах, ставят правую ногу на зубец и прыгают.
|1F, 2F, 3F, 4F
|1F – 0.50 балла,2F – 1.80 балла,3F – 5.30 балла, 4F – 11 баллов.
|Сальхов
|S
|Прыжок выполняется с левой ноги, чаще всего спиной вперед. При этом нужно выполнить характерный мах правой вокруг тела в момент скольжения после приземления. Приземлиться нужно на внешнее ребро правого конька.
|1S, 2S, 3S, 4S
|1S – 0.40 балла, 2S – 1.30 балла, 3S – 4.30 балла, 4S – 9.70 балла.
Спирали
Следующие обязательные элементы в фигурном катании — спирали. К ним относят скольжение на льду, во время которого опора фигуриста чаще всего идет на одну ногу. Выглядит это красиво. Элементы считаются связующими и входят в состав хореографических дорожек. Дорожки обозначаются буквами «ChSq». Спирали не имеют уровня сложности, баллы за технику тут тоже не начисляются. Судьи могут оценить общее впечатление и красоту каждой дорожки. Обычно именно тут фигуристы творчески экспериментируют.
- Ласточка. Это одна из самых распространенных спиралей. Спортсмен вытягивает назад свободную ногу и начинает скользить в горизонтальном положении.
- Шарлотта. Выполняя этот элемент, спортсмен должен наклониться вниз к опорной ноге. Свободную ногу нужно вытянуть в вертикальный шпагат.
- Собачка. В этом элементе свободная нога выставляется вперед и вбок. Опорная нога может быть прямой или чуть согнутой.
- Флажок. В этом элементе фигуристу нужно ехать на одной ноге, при этом высоко подняв другую вбок. Часто используется поддержка поднятой ноги рукой.
- Кораблик. В этом случае спортсмен опирается на обе ноги. Скользить нужно на прямых ногах, пятки которых смотрят друг на друга.
- Бауэр. Вариация кораблика, при которой фигурист как бы прогибается в корпусе, выворачивает спину. Одна нога при этом должна быть впереди и согнута в колене, а другая — вытянута сзади.
- Кантилевер. Еще один вид кораблика. Это прокат, похожий на мостик. Фигурист удерживает таз над коньками, сгибает колени, туловище при этом расположено горизонтально.
Скольжения
Прыжки, вращения и спирали это далеко не все элементы фигурного катания. Какие есть еще? Скольжения. Они выполняется отталкиванием ног от льда. Элемент является связующим и самостоятельной оценки не имеет.
- Дуга. Дуги — одни из базовых элементов в фигурном катании. Выполняется попеременно скольжением вперед или назад. Дугу можно выполнять на внешнем или внутреннем ребре конька, главное — образовать на льду окружность.
- Перебежка. Относительно легкие элементы в фигурном катании именно перебежки. Обычно выполняются для разгона, чтобы выполнить какой-нибудь прыжок.
- Перетяжка. Скольжение со сменой ребра скольжения. Смена направления и опорной ноги в этом случае не происходит. Перетяжки входят в состав прыжков, дорожек шагов, спиралей.
- Цапелька. В этом скольжении свободная нога должна быть согнута в колене. Ее конек прижимается к коленному суставу опорной ноги. Чаще всего это тренировочные элементы в фигурном катании для начинающих.
- Циркуль. Это скольжение — элемент в фигурном катании, при котором движение осуществляется взад-вперед на внутреннем или наружном ребре конька вокруг опорной ноги. Опорную ногу надо поставить при этом на зубец конька. Это движение используется в спиралях.
Шаги
Шаги в фигурном катании — один из основных элементов дорожки шагов. Такая дорожка обозначается как «StSq» и имеет пять уровней сложности. В зависимости от набора шагов и поворотов тут можно получить от 1.5 до 3.9 балла. Сами по себе шаги не являются отдельно оцениваемым компонентом.
- Тройки. Шаги-развороты на одной ноге со сменой ребра и направления движения (такой шаг оставляет след в виде «тройки»).
- Чоктау. Сложный шаг, который выполняется со сменой направления, ребра и ноги.
- Скоба. Шаг, при котором конек «рисует» на льду скобку. Зубец конька при этом должен быть направлен в противоположную сторону от направления движения.
Повороты
Повороты также, как и шаги, относятся к дорожке шагов и сами по себе отдельно не оценивается. Большинство поворотов — простые элементы в фигурном катании.
- Петля. Элемент выполняется после скольжения по дуге за счет переворота вокруг своей оси.
- Крюк. Поворот, который совершается на одной ноге. Крюк выполняется после шага тройки перед завершением скобки. Направление при этом меняется на противоположное. Выполняется поворот в тройке и заканчивается скобой.
- Выкрюк. Поворот, обратный крюку — сначала скоба, потом — тройка.
- Твиззл. Сложный поворот, который выполняется на одной ноге. Фигурист должен делать поворот по часовой и против часовой стрелки, одновременно перемещаясь по дуге или по прямой.
Виды элементов и их названия в парном фигурном катании
Парные элементы в фигурном катании также достаточно разнообразны и могут спутать новичков. Тут имеется много своих элементов, которые одиночники не используют.
Поддержки
На поддержках партнер поднимает партнершу выше уровня плеч, держа ее за талию, бедро или подмышками.
|Название
|Буквенное обозначение
|Краткое описание
|Сложность
|Стоимость в баллах
|Первая группа
|1Li
|Это позиция, при которой фигурист держит партнершу хватом за подмышку. Базовый элемент, который практически не используется на крупных соревнованиях.
|1LiB, 1Li1, 1Li2, 1Li3, 1Li4
|От 1 до 1.7 балла в зависимости от сложности.
|Вторая группа
|2Li
|Здесь используется хват за талию. Также одна из базовых поддержек.
|2LiB, 2Li1,2Li2, 2Li3,2Li4
|От 1.1 до 3 баллов в зависимости от сложности.
|Третья группа
|3Li
|Здесь либо используется хват за бедро, либо выше колена. Например, «свечка», когда фигурист поднимает партнершу над головой, а она вытягивает ногу вверх. Также есть вариант третьей группы, когда фигурист поднимает партнершу так, что вверху она опирается на руки спиной.
|3LiB,3Li1,3Li2,3Li3,3Li4
|Стоимость элемента от 2 до 4 баллов.
|Четвертая группа
|4Li
|Во время подъема партнерши в этом случае отсутствует вращение. Фигурист держит напарницу «кисть в кисть» после чего вверху удерживает двумя руками.
|4LiB,4Li1, 4Li2, 4Li3, 4Li4
|Также от 2 до 4 баллов.
|Степ
|5SLi
|В этом случае также используется хват «кисть в кисть». При подъеме партнеры находятся лицом друг к другу, партнер едет спиной вперед. В какой-то момент фигуристка прыгает вперед, и ее ловят.
|5SLiB,5SLi1,5SLi2,5SLi3,5SLi4
|От 4 до 6 баллов в зависимости от сложности.
|Тулуп
|5TLi
|Повторяется предыдущая ситуация, только партнерша совершает прыжок с зубца.
|5TLiB,5Tli1,5Tli2,5Tli3,5Tli4
|От 4 до 6 баллов.
|Заднее лассо
|5BLi
|Оба партнера в момент подъема едут спиной вперед. Фигуристка должна оттолкнуться зубцом или ребром конька.
|5BLiB,5Bli1, 5Bli2, 5Bli3, 5Bli4
|От 4.5 до 6.5 баллов.
|Аксель
|5ALi
|Партнерша должна находиться сбоку от партнера. Он скользит чуть впереди нее, она прыгает. Хват, как и везде в пятой группе, «кисть в кисть».
|5ALiB, 5Ali1, 5Ali2, 5Ali3, 5Ali4
|От 4.5 до 6.5 баллов.
|Реверс лассо
|5RLi
|Самая сложная поддержка. Партнеры должны ехать в одинаковом направлении, хват в этом случае разноименный, то есть левая рука фигуристки должна быть в правой руке партнера и наоборот. Толчок фигуристка в момент подъема может совершать ребром конька или зубцом.
|5RLiB, 5RLi1, 5RLi2, 5RLi3, 5RLi4
|От 5 до 7 баллов.
Тодесы
Элементы в парном фигурном катании — это, конечно же, не только поддержки. Тодесы, к примеру, это ситуации, во время которых партнерша описывает спирали вокруг партнера, а он держит ее за руку. Сам фигурист при этом должен находиться в положении с согнутыми коленями.
|Название
|Буквенное обозначение
|Краткое описаниие
|Сложность
|Стоимость в баллах
|Тодес «вперед-наружу»
|FoDs
|В этом случае партнерша скользит наружным ребром конька вперед.
|FoDsB, FoDs1, FoDS2, FoDs3, FoDs4
|От 2.8 до 4.5 балла.
|Тодес «назад-наружу»
|BoDs
|Здесь партнерша скользит наружным ребром назад.
|BoDsB,BoDs1, BoDs2, BoDs3, BoDs4
|От 2.8 до 4.5 баллов.
|Тодес «вперед-внутрь»
|FiDs
|Партнерша скользит внутренним ребром конька вперед.
|FiDsB, FiDs1, FiDs2, FiDs3, FiDs4
|От 2.6 до 3.5 балла.
|Тодес «назад-внутрь»
|BiDs
|Партнерша скользит внутренним ребром назад.
|BiDsB, BiDs1, BiDs2, BiDs3, BiDs4
|От 2.6 до 3.5 балла.
Парные вращения
Во время парных вращений (PSp) партнерам необходимо продемонстрировать смену ноги и три базовых позиции: либелу, волчок и позицию стоя. За это фигуристы могут получить от 1.7 до 3.5 балла.
Выбросы
Это еще далеко не все элементы в фигурном катании. Как называются ситуации, когда фигуристка находится в воздухе? Выбросы! Выбросы аналогичны прыжкам в одиночном катании: партнерша выполняет сальхов, лутц, риттбергер, тулуп, флип и аксель после того, как партнер подбрасывает ее в воздух. Ниже в таблице разберем эти элементы в фигурном катании и их обозначения.
|Название
|Буквенное обозначение
|Краткое описание
|Сложность
|Стоимость в баллах
|Аксель
|ATh
|После выброса фигуристка в воздухе лицом вперед выполняет от полутора до четырех с половиной оборотов.
|1ATh, 2ATh, 3ATh
|От 2.2 до 7.5 балла.
|Сальхов
|STh
|При выполнении этого выброса партнеры едут назад. Партнерша отталкивается на выброс как при сальхове – с внутреннего ребра левой ноги.
|1STh, 2STh, 3STh, 4STh
|От 1.1 до 8 баллов.
|Тулуп
|TTh
|Выполняется спиной, партнерша толкается левым зубцом конька.
|1TTh, 2TTh, 3TTh, 4TTh
|От 1.1 до 8 баллов.
|Риттбергер
|LoTh
|«Дорогой» выброс. Наезд на элемент выполняется спиной, партнерша толкается с наружного ребра конька правой ноги.
|1LoTh, 2LoTh, 3LoTh, 4LoTh
|От 1.4 до 8.5 балла.
|Флип/лутц
|F/LzTh
|Выбросы «флип» и «лутц» оцениваются судьями одинаково, потому что похожи в исполнении. Партнерша в этом случае четко вылетает спиной вперед в воздух – это сложно и травмоопасно. Толчок на элемент у фигуристки происходит с хода назад зубцом конька правой ноги.
|Также четыре уровня сложности.
|Оценка колеблется от 1.4 до 9 баллов.
Подкрутки
Подкрутка (Tw) — элемент, при котором фигурист подбрасывает партнершу в воздух, ловит ее и ставит на лед. Сегодня подкрутки в табели оценок подразделяются на количество оборотов, чем их больше — тем выше балл. Каждая подкрутка имеет уровни сложности, которые зависят от имеющихся черт сложности (шпагат партнерши, прием партнерши руками сбоку талии, позиция партнерши в воздухе с руками над головой, маленькие поддержки, предшествующие подкрутке или же почти прямые руки партнера).
|Название
|Буквенное обозначение
|Краткое описание
|Сложность
|Стоимость в баллах
|Одинарная подкрутка
|1Tw
|Партнерша в воздухе совершает один оборот.
|1TwB – отсутствуют черты сложности.1Tw1 – имеет одну черту сложности.1Tw2 – две черты.1Tw3 – три черты.1Tw4 – четыре и более.
|От 0.9 до 1.7 балла.
|Двойная подкрутка
|2Tw
|Два оборота у партнерши.
|2TwB – отсутствуют черты сложности.2Tw1 – имеет одну черту сложности.2Tw2 – две черты.2Tw3 – три черты.2Tw4 – четыре и более.
|От 2.7 до 3.8 балла.
|Тройная подкрутка
|3Tw
|Три оборота у партнерши.
|3TwB – отсутствуют черты сложности.3Tw1 – имеет одну черту сложности.3Tw2 – две черты.3Tw3 – три черты.3Tw4 – четыре и более.
|От 4.6 до 6.2 балла.
|Четверная подкрутка
|4Tw
|Четыре оборота у партнерши.
|4TwB – отсутствуют черты сложности.4Tw1 – имеет одну черту сложности.4Tw2 – две черты.4Tw3 – три черты.4Tw4 – четыре и более.
|От 6.6 до 8.6 балла.
Виды элементов и их названия в танцах на льду
Танцы на льду — наименее технический вид фигурного катания из всех. Система оценки элементов может меняться от старта к старту в зависимости от вида исполняемого танца, большое внимание уделяется GOE. Надбавка за качество исполнения может серьезно влиять на общий результат пары. Судьи оценивают технические элементы, общее впечатление, даже музыка и наряды могут повлиять на распределение баллов.
Элементы танцев на льду во многом совпадают с парным фигурным катанием: тут тоже есть поддержки, вращения, шаги и повороты, о которых в статье уже упоминалось. В танцах не используются выбросы, а к дорожкам шагов относятся с большим почтением. Также именно тут часто используется шаг «моухок», который входит в состав дорожек. Это шаг с изменением направления и переходом с одной ноги на другую. Смена ноги выполняется с наружного ребра конька. Обязательными элементами танцев на льду являются черты паттерн-танца. Это серия шагов, поворотов и вращений. Главным образом, этот вид фигурного катания про красоту движений, в почете синхронность выполнения.
Каждый элемент или дорожка шагов оценивается от 0.25 до 10 баллов каждым судьей. Оценка менее одного означает «extremely poor», то есть, выполнен очень плохо, а 10 — «outstanding», то есть выдающийся. Плюс на каждый элемент дополнительно накладывается бал за GOE (качество исполнения). Часто она может перекрыть снижение балла за совершенную ошибку.
Обязательные элементы в фигурном катании
В программе выступлений фигуристов должны быть определенные элементы, регламентируется также их количество. Это сделано для того, чтобы стандартизировать и упростить систему оценивания каждого номера.
В короткой программе
Короткая программа — это первая часть выступления фигуристов на любом турнире. Ниже представим обязательный список элементов в одиночном фигурном катании для короткой программы.
В женском фигурном катании обязательные элементы для короткой программы следующие: двойной или тройной аксель, любой тройной прыжок на выбор, каскад из двух прыжковых элементов, дорожка шагов, комбинированного вращения со сменой ноги.
Мужчинам нужно обязательно выполнить двойной или тройной аксель, на выбор тройной или четверной прыжок, каскад или комбинацию: двойной-тройной прыжок, два тройных или же один четверной-двойной/тройной.
У парников тоже есть свои обязательные элементы: поддержка из четвертой группы, двойная или тройная подкрутка, выброс (два или три оборота), двойной или тройной прыжок, комбинированное вращение со сменой ноги, тодес и дорожка шагов.
С танцами на льду все немного интересней: обязательный танец для каждого турнира может быть разным (вальс, румба, блюз, фокстрот
В произвольной программе
У одиночников в произвольной программе требования для мужчин и женщин универсальны. Каждый должен выполнить следующее: семь прыжковых элементов, в которые обязательно входит аксель, три вращения (одно комбинированное, одно без смены позиции и прыжок во вращение, дорожку шагов и хореографическую последовательность.
У пар должны быть в произвольной программе три поддержки из разных групп, два выброса, совместные прыжки партнеров, вращения, тодесы, хореографические последовательности.
У танцоров также есть требование к трем поддержкам, вращению, дорожкам шагов (по прямой и по диагонали), твиззлам. Им нельзя выполнять прыжки, выбросы, катание по одиночке, разбеги.
Список самых красивых и сложных элементов в фигурном катании
Если вам сейчас кажется, что фигурное катание — это слишком запутанно и не стоит потраченного времени, то вы ошибаетесь. Ниже покажем видео, как эти элементы в фигурном катании исполняют профессионалы! Красиво и сложно, то что нужно зрителям.
— Кантилевер. Если еще не забыли это элемент, при котором спортсмены едут на согнутых ногах, держа спину параллельно льду. Непростой и красивый элемент, который добавит баллов любой хореографической последовательности. Вот как его исполняет Александра Трусова:
— Вращение «либела». Одна из базовых позиций вращения, тем не менее, смотрится эффектно. И баллов добавить к результату не забудет.
— Четверной аксель. Сложнейший прыжок в фигурном катании, который впервые покорился фигуристу лишь осенью в 2022 году. Первопроходцем стал Илья Малинин.
— Четверной лутц. Сложный элемент. Но не для Михаила Коляды.
— Четверной флип. И снова Александра Трусова! Не каждый мужчина выполнит то, на что способна россиянка.
— Четверной сальхов. Элементом хорошо владеет Юдзуру Ханю. Ну и Александра Трусова, конечно.
Что нужно знать и запомнить об элементах в фигурном катании
Фигурное катание способно собрать у экранов как взрослых мужчин, так и мальчиков, девочек. Каждый человек может найти что-то свое: либо радоваться от сложнейших прыжков, либо восхищаться плавностью движений. Вот то, о чем вам следует помнить, если хотите лучше разбираться в фигурном катании.
- Основные элементы в фигурном катании — прыжки, вращения, шаги, скольжения.
- Элементы в фигурном катании отличаются в зависимости от того, о каком виде идет речь: катание бывает одиночным (женское и мужское), парным, также имеются танцы на льду. Эти дисциплины основные.
- Все элементы в фигурном катании приносят спортсменам баллы. Они зависят от сложности каждого элемента.
- Прыжки — это про одиночное и парное катание. В танцах на льду в приоритете дорожки шагов и вращения.
- В фигурном катании шесть типов прыжков: аксель, тулуп, риттбергер, лутц, флип и сальхов. Прыжковые элементы в фигурном катании одни из самых сложных.
- Самые сложные прыжки — четверные. За них фигуристы получают больше всего баллов. Но это и самые опасные элементы.
- Аксель — единственный прыжок, который содержит неполное количество оборотов (от полутора до четырех с половиной).
- Хореографические дорожки включают в себя спирали и скольжения. Дорожки шагов — это шаги и повороты различной сложности (дуги, крюки, твиззлы, чоктау).
- В парном катании активно используются поддержки, подкрутки, выбросы, прыжки.
- В танцах на льду выбросы и подкрутки спортсмены не делают. А вот дорожки шагов, красивые поддержки — да.
- Это очень травмоопасный вид спорта! К запрещенным элементам в фигурном катании относятся сальто, вращение партнерши в вертикальной плоскости (для пар), раскручивание партнерши до потери контакта со льдом, удерживание партнерши головой вниз после шпагата, каскады из четырех и более прыжков подряд.