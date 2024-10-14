Элементы в фигурном катании: шпаргалка для любителей узоров на льду

Элементы танцев на льду во многом совпадают с парным фигурным катанием: тут тоже есть поддержки, вращения, шаги и повороты, о которых в статье уже упоминалось. В танцах не используются выбросы, а к дорожкам шагов относятся с большим почтением. Также именно тут часто используется шаг «моухок», который входит в состав дорожек. Это шаг с изменением направления и переходом с одной ноги на другую. Смена ноги выполняется с наружного ребра конька. Обязательными элементами танцев на льду являются черты паттерн-танца. Это серия шагов, поворотов и вращений. Главным образом, этот вид фигурного катания про красоту движений, в почете синхронность выполнения.