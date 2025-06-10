Вращения в фигурном катании: виды и техника исполнения, пожалуй, самых эстетических элементов на льду

Также, как и либела в одиночном катании вращение стоя появилось одним из первых элементов. Но парникам оно полюбилось не сразу. Сегодня вращение исполняется в разных вариациях позиции стоя. Спортсмены могут выполнять разное вращение, ставить хореографию так, как им нужно. Главное в этом случае — не сделать либелу, иначе в комбинированном вращении можно недобрать баллы (ведь будет только две смены позиции).