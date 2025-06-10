Вращения в фигурном катании: виды и техника исполнения, пожалуй, самых эстетических элементов на льду

Именно они придают программе спортсмена красоту и плавность, напоминают, что фигуристы — не просто спортсмены, а еще и танцоры, мастера отточенных движений. Как выполняются вращения в фигурном катании, какие разновидности элементов существуют, расскажем в нашей статье.
Что такое вращения в фигурном катании
Вращениями в фигурном катании обозначают пируэты, которые спортсмены выполняют на одной ноге. Элементы делают в положении сидя, стоя, при этом допускаются отклонения второй ноги и корпуса в разные стороны. По итогу получается красивый прокат фигуриста на льду в какой-либо эффектной позе.
Виды вращений и их названия в одиночном фигурном катании
Либела
Это очень распространенный элемент в фигурном катании. Свободная нога спортсмена в этом вращении располагается сзади, колено должно быть выше бедра. Такую позу часто называют «ласточкой».
*Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ)
История возникновения
Первое исполнение такого вращения зафиксировано в 1935 году. Изобретателем элемента стала англичанка Сесилия Колледж. Это стало причиной того, что либелу традиционно относят к женским видам вращения. По другой версии, первым элемент исполнил австралиец Кемпбелл. Как и другие трюки на льду, либела развивалась. В 1940 году впервые был исполнен усложненный вариант — прыжок в либелу. Со временем вариантов исполнения стало больше, так как в фигурном катании появились черты сложности.
Техника базового упражнения
У фигуриста во время вращения обе ноги в классическом исполнении должны быть прямыми. Свободную ногу нужно поднять на уровень бедра или выше, корпус при этом держится параллельно льду. Положение рук может отличаться. В классическом варианте они параллельны корпусу, а голова образует одну линию с корпусом (хотя может быть поднята вверх).
Техника сложной вариации упражнения
Сложные вращения в фигурном катании помогают получить фигуристам лучшие оценки. Поэтому фигуристы добавляют в стандартные элементы новые черты. Такие вращения смотрятся намного эффектней и позволяют забраться повыше в сетке соревнований.
Первое «усложнение» — либела вперед, это ситуация, при которой линия плеч фигуриста должна быть параллельна льду. Еще один вариант исполнения — либела в сторону, в этом случае от стандартного вращения элемент отличается тем, что плечи находятся в вертикальной позиции (перпендикулярны льду). Иначе такая либела называется «бубликом» или «кольцом» из-за положения руки и свободной ноги, которые образуют круг. Третья сложная позиция — либела вверх. В этом случае спортсмен выворачивает плечи сильнее, чем в вертикальной позиции, лицо смотрит вверх.
Вращения в одиночном фигурном катании разделены на уровни сложности. Базовых позиций всего три: либела, волчок, позиция стоя. В зависимости от типа вращения у него может быть несколько вариаций.
Стоимость вращения
Стоимость каждой либелы зависит от количества черт сложности, которые считают судьи во время оценивания. К чертам сложности относится прыжок во время вращения, вариация базовой позиции, смена позиции на одной ноге, сложный выход из вращения, смена ребра, увеличение скорости в момент исполнения, вращение в обоих направлениях.
В связи с этим, в оценке вращений имеется пять уровней сложности. В базовом черт сложности нет, в первом уровне есть одна такая черта, во втором — две, в третьем — три, в четвертом — четыре и более. Вот какие баллы может получить фигурист за разные виды либелы.
|Уровень вращения
|Стоимость в баллах
|Базовая либела
|1.10
|Либела первого уровня
|1.40
|Либела второго уровня
|1.80
|Либела третьего уровня
|2.30
|Либела четвертого уровня
|2.60
Максимальный балл может быть еще выше в случае дополнительных черт сложности. Прыжок добавляет 0.5 балла, смена ноги — 0.6 балла. Еще есть надбавка за качество исполнения (GOE), в случае плохого исполнения баллы, наоборот, могут снять.
Волчок
Второй вид базового вращения в фигурном катании. Элемент выполняется сидя. Верхняя поверхность бедра опорной ноги должна быть параллельна льду, чтобы вращение засчитали.
*Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ)
История возникновения
Это один из самых старых элементов фигурного катания. Появился волчок еще в 19 веке, его изобретателем стал английский фигурист и балетный танцор Джексон Хейнз. Он вообще был одним из отцов-основателей вида спорта. Со временем в элементы появились дополнения: прыжок, смена ноги, сложные выходы из вращения.
Техника базового упражнения
В классическом волчке спортсмен может вытянуть вперед свободную ногу. Левой рукой и плечом нужно сделать сильный замах. При входе во вращение правая рука должна также двигаться влево. Левую ногу в этот момент необходимо согнуть в колене, туловище подать назад. Затем фигурист делает мах свободной ногой, а опорная нога выполняет шаг тройку, после чего начинается вращение. Само вращение происходит на передней части конька.
Техника сложной вариации упражнения
У этого волчка существуют несколько сложных позиций. Первая — волчок вперед. Корпус во время вращения должен быть максимально приближен к вытянутой ноге. Иначе элемент называется «складка».
Другая сложная вариация — нога в стороне. Иначе «собачка» или ломанный волчок. В моменте исполнения требует от фигуриста развернуть корпус и вытянуть ногу в сторону. Третья сложная вариация — нога сзади. Фигурист ставит свободную ногу назад, придерживая ее рукой. Другое название — «грибок». Быстрые вращения в волчке также популярны в фигурном катании и приносят спортсменам баллы.
Стоимость вращения
В оценке волчка правила такие же, как и с оценкой либелы. Все зависит от черт сложности.
|Уровень вращения
|Стоимость в баллах
|Базовый волчок
|1.10
|Волчок первого уровня
|1.30
|Волчок второго уровня
|1.60
|Волчок третьего уровня
|2.10
|Волчок четвертого уровня
|2.50
Если волчок выполняется с прыжком, то спортсмен дополнительно может получить 0.6 балла. А смена ноги прибавляет 0.5 балла. Плюс возможные баллы за GOE.
Стоя (винт)
Третий вид вращения выполняется в позиции стоя. Элемент выполняется на прямой ноге.
*Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ)
Вариация вращения винт
История возникновения
Различные базовые варианты вращения появились еще на заре этого вида спорта, то есть с 19 века. Вращение развивалось, добавлялись его вариации на двух ногах, собственно, вращение винтом, когда ноги скрещиваются, появилось не сразу.
Каждый фигурист старался привнести в элемент что-то. К примеру, известный швейцарский фигурист Ламбьель изобрел вариацию обратного винта: голова в момент вращения откинута назад, руки подняты до ее уровня и соединены. Вращение назвали в его честь.
Швейцарская фигуристка Дениз Бильман стала одной из первых использовать вращение с максимальной растяжкой на большой скорости. Свободная нога в этом случае находится в поднятом положении за спиной. Его же исполняла советская спортсменка Тамара Братусь в 60-х годах прошлого века.
Техника базового упражнения
Элемент считается выполненным в случае, если во время вертикального вращения опорная нога вытянута или слегка согнута. Главное отличие — позиция не должна повторять либелу.
Техника сложной вариации упражнения
Выполнять вращение можно, добавляя сложные элементы. Один из них — наклон вперед. Таким образом меняется баланс во время вращения. Вариацией такого вращения явлется «гвоздик» (туловище наклонено вперед параллельно льду, а свободная нога располагается на шее). Элемент нужно выполнять на одном месте без смещения.
Следующая вариация — вращение стоя в сторону. В этом случае свободная нога поднимается вверх сбоку, нарушая баланс во время исполнения. Корпус может быть наклонен к ней. Похожим элементом выглядит позиция «стоя прямо», в которой фигурист ставит вытянутую вверх ногу перед собой.
Одно из самых красивых вращений в фигурном катании с прогибом — бильман также относится к сложным вариациям. Свободная нога фигуриста должна быть максимально поднята вверх. Держать ее нужно за лезвие конька.
Как правило, вращение выполняют женщины.
Отдельно стоит поговорить о заклоне, ведь баллы за него отличаются от обычного вращения стоя, хотя элемент является его вариацией. Фигурист должен сильно наклонить корпус назад. Нога при этом может быть наклонена в сторону, или выставлена назад. Как правило, заклон исполняют девушки.
Стоимость вращения
Оценка вращения зависит от количества черт сложности (от 0 до 4-х и более). Ниже приводим таблицу, где указана стоимость в баллах для каждого вращения стоя в одиночном фигурном катании.
|Уровень вращения
|Стоимость в баллах
|Базовая позиция стоя
|1
|Позиция стоя первого уровня
|1.20
|Позиция стоя второго уровня
|1.50
|Позиция стоя третьего уровня
|1.90
|Позиция стоя четвертого уровня
|2.40
|Базовый заклон
|1.20
|Заклон первого уровня
|1.50
|Заклон второго уровня
|1.90
|Заклон третьего уровня
|2.40
|Заклон четвертого уровня
|2.70
Дополнительные пол балла фигурист может получить за вращение с прыжком, если есть смена ноги — это тоже может принести 0.5 балла.
Виды вращений и их названия в парном фигурном катании
Вращения в парном фигурном катании повторяют элементы одиночников. С той лишь разницей, что они могут быть параллельными, когда партнеры синхронно делают одно и то же вращение или совместными, когда фигуристы вращаются как единое целое. В остальном спортсменам необходимо продемонстрировать смену ноги и три базовых позиции: либелу, волчок и позицию стоя во время своего выступления.
Парное вращение либела
Чаще всего фигуристы исполняют его или волчок. Позиция стоя используется гораздо реже.
История возникновения
В парное фигурное катание элементы перекочевали из одиночного. То есть появились в виде спорта с задержкой. Несмотря на то, что в чемпионате мира парники уже в 1908 году, вращения закрепились в виде спорта несколько позднее — к 30-м годам 20 века. После изобретения либелы в 1935 году одиночниками, ее подхватили и парники.
Техника базового упражнения
В случае параллельного вращения фигуристы одновременно делают либелу одиночников. Самое главное для участников в этом случае — обеспечить синхронность элемента. Если это совместное вращение, то спортсмены держатся за руки и вращаются вместе. Одна из таких вариаций называется «крокодил» — либела, в которой фигуристы расположены лицом друг к другу.
Техника сложной вариации упражнения
В сложное исполнение либелы парного варианта добавляются уже упомянутые черты сложности, от которых и будет зависеть оценка элемента: смена ноги, прыжки, нестандартное положение рук и ног. Вариантов либелы в этом случае очень много, у спортсменов есть выбор. Главное — совершить 4−6 оборотов, чтобы элемент засчитали.
Стоимость вращения
Стоимость парных вращений зависит от наличия черт сложности. Если вращение имеет несколько смен позиций — балл выше.
|Парное вращение без смены позиции
|От 1.7 до 3.5 баллов за элемент
|Парное вращение со сменой позиции (две позиции)
|От 1.8 до 3.5 баллов
|Комбинированное вращение (три позиции)
|От 2.5 до 4.5 балов
Наиболее распространённые из совместных: «английское вращение» (парное вращение сидя), «крокодил» (встречная либела), парная либела. В современном жёстко стандартизированном катании совместные вращения — одно из тех мест, где пара может проявить фантазию.
Парное вращение волчок
В этом случае оба спортсмена исполняют вращение сидя. Оно может быть совместным или параллельным.
История возникновения
Как вы уже знаете, волчок изобрели в 19 веке. Но до парного фигурного катания элемент доходил еще несколько десятков лет. Повсеместно фигуристы стали исполнять его лишь во второй половине 20 века. Сегодня это вообще базовое вращение для парников.
Техника базового упражнения
Правила параллельного вращения аналогичны упражнению в одиночном катании. Условие, как и с либелой, одно — обеспечить синхронное выполнение. В совместном волчке фигуристы держат друг друга за руки. Во время приседания один спортсмен может вытянуть свободную ногу назад, другой вперед. Однако, вариаций может быть несколько.
Техника сложной вариации упражнения
То же самое касается и сложных вращений в положении сидя. Фигуристы могут добавлять прыжок, смену ноги, и нестандартное положение свободной ноги. Также само вращение может быть сильно ускоренным, что повлияет на уровень сложности, ведь здесь те же правила — чем больше черт сложности, тем выше уровень вращения и баллы (всего 4 уровня).
Стоимость вращения
Соответственно и оценки поделены на четыре уровня. Смена позиции — переход с либелы в волчок, добавление позиции стоя — тоже может повысить оценку.
|Волчок без смены позиции
|От 1.7 до 3.5 баллов за элемент
|Волчок со сменой позиции (две позиции)
|От 1.8 до 3.5 баллов
|Комбинированное вращение (все три базовые позиции)
|От 2.5 до 4.5 балов
Парное вращение стоя
Это парное вращение стоя на одной ноге в позиции, которая отличается от либелы. Используется несколько реже, чем парный волчок или либела.
История возникновения
Также, как и либела в одиночном катании вращение стоя появилось одним из первых элементов. Но парникам оно полюбилось не сразу. Сегодня вращение исполняется в разных вариациях позиции стоя. Спортсмены могут выполнять разное вращение, ставить хореографию так, как им нужно. Главное в этом случае — не сделать либелу, иначе в комбинированном вращении можно недобрать баллы (ведь будет только две смены позиции).
Техника базового упражнения
Элемент засчитают судьи, если во время вертикального вращения опорная нога обоих спортсменов будет вытянута или слегка согнута параллельно. Если вращение совместное, то фигуристы должны держать друг друга за руки.
Техника сложной вариации упражнения
В сложном исполнении во вращение стоя может быть добавлен прыжок или смена ноги. При этом, смену ноги и смену позиции можно делать по очереди. Оба партнера должны стоять в выбранной позиции не менее двух оборотов, только потом можно менять ее на другую.
Также во вращение можно добавить сложный заход (когда перед вращением фигуристы едут на заднем наружном или внутреннем ребре конька), либо оба партнера серьезно нарушают баланс во время захода. Сложным может быть также выход из вращения — к примеру, поддержка после вращения, какой-нибудь новаторский элемент. Все это является чертами сложности, влияющими на баллы.
Стоимость вращения
Черты сложности в этом случае также могут повысить уровень элемента с 1 на 4. Если присутствует хотя бы одна смена позиции, то балл выше, если продемонстрированы все базовые позиции с четырьмя чертами сложности, пара может получить высший балл.
|Стоя без смены позиции
|От 1.7 до 3.5 баллов за элемент
|Стоя со сменой позиции (две позиции)
|От 1.8 до 3.5 баллов
|Комбинированное вращение (все три базовые позиции)
|От 2.5 до 4.5 балов
Советы начинающему фигуристу: как правильно тренироваться для улучшения вращений
Дать базу для правильного катания на льду может только тренер. Поэтому заниматься лучше под присмотром специалистов в школах. Обратите внимание на следующие советы, которые помогут вам, если вы решили отправить ребенка на фигурное катание или тренируетесь сами. Практика плюс теория — путь к успеху на льду.
1. Вращение можно начинать тренировать на двух ногах
Несмотря на то, что в правильном выполнении вращений одна нога должна быть свободной и оставленной назад, вперед или вбок, в первую очередь нужно привыкнуть к вращению в базовых позициях стоя или сидя. Уже научившись держать равновесие, можно тренировать постановку ноги.
2. Тренируйте дуги
Это один из базовых элементов скольжения, которые используются в фигурном катании и необходимы для вращений. Это попеременное скольжение на коньках вперед и назад. Дуги выполняются на внешнем или внутреннем ребре конька. Научившись держаться на льду в дуге, можно изучать дальнейшие элементы.
3. Учитесь правильно переносить вес на опорную ногу
Самое главное во вращении — чувство равновесия. Опорная нога должна быть точно под центром тяжести. Если вес перенесен неправильно, спортсмен может упасть и травмироваться.
4. Подводящие упражнения
Подводящие упражнения дают базу мышцам для того, чтобы выдержать нагрузку во время вращения. Хорошо помогают занятия на спиннере, приседания и вставания вдоль стены — все это нужно, чтобы контролировать в будущем вертикальную ось.
5. Общая физическая подготовка
Еще один ключ к успеху — сила и выносливость. Вам точно понадобятся занятия в зале, растяжка, беговые упражнения.
Что нужно запомнить о вращениях в фигурном катании
Вот то, о чем вам следует знать, если хотите освоить вращения так же, как это делают Ханю, Валиева или Туктамышева.
- Это один из основных элементов в фигурном катании.
- Баллы за вращения зависят от сложности каждого элемента. Нужно исполнить минимум четыре черты сложности, чтобы получить максимальную оценку за какой-либо элемент.
- Вращения первыми начали использовать одиночники, затем их подхватили в парном катании. Сегодня они обязательны в обоих видах.
- Со временем в фигурном катании вращения были разделены на разные уровни: базовый и сложный.
- Базовых позиций вращений в фигурном катании три. Вот их названия: стоя, сидя и «ласточка» (либела).
- Каждая позиция имеет сложные вариации: добавляется смена ноги, прыжок, смена вращения, нестандартные положения свободной ноги.
- В парном катании базовые позиции выполняются либо совместно обоими фигуристами в «танце», либо параллельно.
- Начинать обучение нужно с легкого — скольжения, вращения на двух ногах. А уже потом переходить к правильному выполнению каждого элемента.
- Помогут в этом подводящие упражнения.