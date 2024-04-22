WADA указали на разные стандарты в ситуациях с Валиевой и пловцами из Китая

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил о том, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещенного препарата триметазидина. В субботу WADA заявило, что не сумело опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.
Global Athlete отметила следующие вопросы, которые, согласно заявлению организации, остаются без ответа:
В Global Athlete добавили, что WADA должно обнародовать все доказательства в поддержку своего решения.
Игры в Токио, перенесенные с 2020 года из-за COVID-19, прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию, которую в том числе представляли спортсмены с загрязненными допинг-пробами, завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. В январе Валиева была дисквалифицирована за триметазидин на четыре года.