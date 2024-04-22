WADA указали на разные стандарты в ситуациях с Валиевой и пловцами из Китая | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил о том, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещенного препарата триметазидина. В субботу WADA заявило, что не сумело опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.

Global Athlete отметила следующие вопросы, которые, согласно заявлению организации, остаются без ответа:

Почему эти 23 спортсмена не были временно отстранены от соревнований на время проведения расследования? WADA утверждает, что не признает вины или халатности в этих случаях. Почему этот вывод освобождает от обязательного публичного раскрытия результатов? Как WADA приходит к выводу о невиновности спортсменов? Строгость политики WADA не позволяла в прошлом принимать подобные аргументы. Почему этот случай особенный? В организме российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено небольшое количество триметазидина. Как и CHINADA, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не нашло в этом деле никакой вины или халатности, приняв объяснение Валиевой о том, что ее дедушка использовал это вещество и оно случайно попало в ее организм. Однако WADA оспорило решение РУСАДА, в результате чего Валиева была дисквалифицирована на 4 года. Почему к этим 23 спортсменам были применены другие стандарты? Триметазидин входит в список запрещенных веществ. Поэтому не имеет значения то, что WADA привлекало научных экспертов, чтобы выяснить, способствуют ли малые дозы препарата улучшению спортивных результатов. Строгая ответственность — основа Всемирного антидопингового кодекса. Присутствие триметазидина запрещено независимо от того, насколько мала его доза. Почему WADA привлекает экспертов для определения того, является ли запрещенная субстанция стимулирующей? WADA заявило, что «действовало прозрачно и сообщило о выводах внутренним и внешним расследователям, включая Международное агентство по тестированию». Как конфиденциальный обмен информацией может считаться прозрачным, если кодекс требует публичного раскрытия информации? WADA утверждает, что его отдел расследований не нашел никаких доказательств правонарушений, но не приводит никаких данных, подтверждающих этот вывод. Более того, WADA признает, что не могло провести расследование в Китае. Учитывая это, почему агентство приняло объяснение CHINADA, если бремя доказательства лежит на спортсмене?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241084&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Global Athlete добавили, что WADA должно обнародовать все доказательства в поддержку своего решения.