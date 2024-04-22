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18:41 (мск), источник: Московский комсомолец

Костомаров репетирует сложный номер с женой Оксаной Домниной

Лишившийся конечностей фигурист Роман Костомаров поделился с подписчиками своим новым достижением. Олимпийский чемпион в танцах на льду освоил красивый элемент в паре с супругой Оксаной Домниной.

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Костомаров выложил в соцсети видео с репетиции. Чемпион надел коньки на протезы, культи на руках обмотаны бинтами. Роман и Оксана сосредоточенно отрабатывают номер под песню Machete «Держи меня крепче».

Еще недавно Костомаров едва держался на коньках и падал на лед. Теперь же чемпион демонстрирует уверенное катание при поддержке жены.

«Я люблю тебя. И ты еще крепче меня держи», — подписал видео Роман.

«“Ни секунды не сомневалась в том, что вы встанете на лед!”, “Я в шоке! Каждый раз смотрю и просто в шоке! Ромка невероятный человек!”, “Оксане огромное уважение! Она удержала и не отпустила”», — прокомментировали увиденное пользователи соцсетей.

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