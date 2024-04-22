Костомаров репетирует сложный номер с женой Оксаной Домниной

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241249&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Костомаров выложил в соцсети видео с репетиции. Чемпион надел коньки на протезы, культи на руках обмотаны бинтами. Роман и Оксана сосредоточенно отрабатывают номер под песню Machete «Держи меня крепче».

Еще недавно Костомаров едва держался на коньках и падал на лед. Теперь же чемпион демонстрирует уверенное катание при поддержке жены.

«Я люблю тебя. И ты еще крепче меня держи», — подписал видео Роман.

«“Ни секунды не сомневалась в том, что вы встанете на лед!”, “Я в шоке! Каждый раз смотрю и просто в шоке! Ромка невероятный человек!”, “Оксане огромное уважение! Она удержала и не отпустила”», — прокомментировали увиденное пользователи соцсетей.